Дома и лёд помогает: российские конькобежцы выиграли три золота на ЧЕ в Коломне

Денис Юсков, Павел Кулижников и Екатерина Шихова завоевали медали высшего достоинства на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне. Всего в копилке российской команды уже девять наград различной пробы. О главных событиях первых дней первенства континента — в материале RT.

Из двадцати спортсменов, заявленных российской федерацией на чемпионате Европы, как минимум пять имеют все шансы пропустить грядущую Олимпиаду в Пхёнчхане. Александр Румянцев, Артём Кузнецов и Ольга Фаткулина пожизненно дисквалифицированы МОК, а Денис Юсков и Павел Кулижников рискуют остаться без зимних Игр из-за новых критериев недопуска провинившихся раннее спортсменов.

Впрочем, мысли о Пхёнчхане собирать медальную коллекцию в Коломне вышеназванным не мешают. В пятницу Юсков завоевал золото на своей коронной дистанции в 1500 метров. С лучшим временем 1.44,53 он оставил позади себя голландцев Томаса Крола 1.45,20 и Коена Фервай 1.46,40. А уже в субботу добавил в командную копилку серебро, проиграв 0,08 секунды Павлу Кулижникову, финишировавшему первым на дистанции в 1000 метров. Итоговое время 23-х летнего уроженца Воркуты — 1.08,84. При этом месяц назад, на этапе Кубка мира в Калгари, эта дистанция, но с лучшим временем, уже покорялась Кулижникову. Показав на секундомере 1.06,88, российский конькобежец позже был дисквалифицирован за нарушение правил прохождения дистанции.

«Второй день дался мне проще. Атмосфера на трибунах клёвая. Но, честно говоря, я не был уверен, что выиграю. По ходу бега был сбой на повороте, я боялся сбить фишку, один раз меня уже дисквалифицировали и поэтому сейчас постоянно думаю про это. Из-за этого сбился, в результате не показал свой максимум.

По его словам, ему помогли проблемы со льдом, из-за которых его соперники выступили хуже, чем обычно.

«По большому счету, я и накануне радовался бронзе, а теперь, когда мы с Юсковым на первых двух ступеньках, считаю, что всё сложилось просто отлично. Всегда готов так бегать с Денисом, и не имеет значения, кто будет на первом месте — он или я. Что касается Олимпиады… Пока на мне это никак не отражается, и надеюсь, все будет хорошо. А если нет? От меня в этой ситуации ничего не зависит», — заявил Кулижников «Матч ТВ».

Третье по счёту золото сборной России принесла Екатерина Шихова, завоевавшая накануне серебро на 1500 метров. В этот раз российская конькобежка на дистанции в 1000 метров показала лучшее время дня (1.15,34), оставив позади австрийку Ванессу Херцог и голландку Маррит Ленстру. По словам самой новоявленной чемпионки Европы, завоевать две медали подряд ей помог правильный распорядок дня и отдых.

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«Накануне легла спать в 23 часа и проспала до десяти утра, благодаря этому сумела восстановиться. В целом довольна и результатом, и местом, если не считать того, что дорожка сыграла свою роль. Если бы бежала по малой, то результат был бы лучше. Из-за финиша по большому повороту мне пришлось последний круг идти на полную, и только так сумела выиграть финиш у Херцог, которая стала второй, проиграв мне одну десятую. На финише уже понимала; что выиграла, в отличие от бега в пятницу, когда пока на табло не увидела, кто первый, не знала. Сейчас отдохну и будем принимать решение по командной гонке, бегу я ее или нет», — призналась после победы Шихова.

Ещё две медали второго соревновательного дня на домашнем льду достались Наталье Ворониной и Александру Румянцеву. Ворониной на дистанции 3000 метров с результатом в 4.07,62 покорилась третья ступень пьедестала. Румянцев на пятикилометровой дистанции, требующей не только физической выносливости, но и правильной тактики, стал вторым, проиграв 1,28 итальянцу Николе Тумолеро. Таким образом, в копилке сборной России уже 9 медалей, три из которых высшей пробы.

Чемпионат Европы в Коломне завершится завтра. В программе соревнований: командный спринт и масс-старт. Эксперты, вдохновлённые промежуточными результатами выступления российской сборной, уверены, что и в заключительный день первенства континента русские конькобежцы преподнесут своим болельщикам рождественские подарки. Главная ставка сделана на спринт, где российская женская тройка в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Елизаветы Казелиной вновь поборется за награду высшего достоинства.

Повышенное внимание и к мужскому спринту, где впервые вместе выступят трёхкратные чемпионы мира Павел Кулижников и Денис Юсков, а также призёр мировых первенств Руслан Мурашов.

По словам самих спортсменов, к этой дистанции они готовятся по-особенному, а болельщики уверены, что трио замахнётся и на мировой рекорд.

РИА Новости

«Самое важное для нас в командном спринте — порадовать наших болельщиков на трибунах, говорили об этом с ребятами. К тому же интересно протестировать себя, как быстро я смогу догнать ребят, после того как они оторвутся от меня на первых метрах. Мы уже это обсуждали, прикидывали тактику — Руслан обещал не разгоняться так, как он обычно делает это на 500 м. Ну и третье — у нас будет такая «дримтим», самые быстрые люди на своих дистанциях выступят вместе. Есть желание устроить праздник для болельщиков», — цитирует Юскова Р-спорт.