Конькобежец Румянцев стал серебряным призёром ЧЕ на дистанции 5000 м

Короткая ссылка
Россиянин Александр Румянцев завоевал серебряную награду на дистанции 5000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в подмосковной Коломне.

Российский спортсмен показал результат 6 минут 18,13 секунды.

Победителем стал итальянец Никола Тумолеро. Третье место занял голландец Марсель Боскер.

Другой представитель России Данила Семериков стал пятым, а Данил Синицин — 13-м.

Ранее сообщалось, что Наталья Воронина стала бронзовым призёром ЧЕ на дистанции 3000 м.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119