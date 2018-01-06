Конькобежец Румянцев стал серебряным призёром ЧЕ на дистанции 5000 м

Россиянин Александр Румянцев завоевал серебряную награду на дистанции 5000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в подмосковной Коломне.

Российский спортсмен показал результат 6 минут 18,13 секунды. Победителем стал итальянец Никола Тумолеро. Третье место занял голландец Марсель Боскер. Другой представитель России Данила Семериков стал пятым, а Данил Синицин — 13-м. Ранее сообщалось, что Наталья Воронина стала бронзовым призёром ЧЕ на дистанции 3000 м.