Конькобежка Воронина стала бронзовым призёром ЧЕ на дистанции 3000 м

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Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую награду на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в подмосковной Коломне.

Российская конькобежка финишировала с результатом 4 минуты 7,62 секунды.

Победу в забеге одержала голландка Эсме Фиссер. Второе место заняла её соотечественница — Карлейн Ахтеректе.

Россиянки Анна Юракова и Ольга Граф заняли пятое и шестое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Павел Кулижников стал чемпионом Европы по конькобежному спорту на дистанции 1000 м.




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