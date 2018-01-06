Конькобежка Воронина стала бронзовым призёром ЧЕ на дистанции 3000 м

Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую награду на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в подмосковной Коломне.