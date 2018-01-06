Конькобежка Воронина стала бронзовым призёром ЧЕ на дистанции 3000 м
Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую награду на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в подмосковной Коломне.
Российская конькобежка финишировала с результатом 4 минуты 7,62 секунды.
Победу в забеге одержала голландка Эсме Фиссер. Второе место заняла её соотечественница — Карлейн Ахтеректе.
Россиянки Анна Юракова и Ольга Граф заняли пятое и шестое места соответственно.
Ранее сообщалось, что Павел Кулижников стал чемпионом Европы по конькобежному спорту на дистанции 1000 м.
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