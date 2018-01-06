Кулижников стал чемпионом Европы по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в подмосковной Коломне.
Кулижников показал время 1 минута 8,84 секунды.
Вторым стал ещё один россиянин — Денис Юсков, уступивший победителю 0,08 секунды (1:08.92). Замкнул тройку призёров немец Нико Иле (1:08.95).
Россиянин Алексей Есин финишировал с шестым временем (1:09.72).
Ранее Юсков стал первым на дистанции 1500 м на чемпионате Европы в Коломне.
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