Кулижников стал чемпионом Европы по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров

Короткая ссылка
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в подмосковной Коломне.

Кулижников показал время 1 минута 8,84 секунды.

Вторым стал ещё один россиянин — Денис Юсков, уступивший победителю 0,08 секунды (1:08.92). Замкнул тройку призёров немец Нико Иле (1:08.95).

Россиянин Алексей Есин финишировал с шестым временем (1:09.72).

Ранее Юсков стал первым на дистанции 1500 м на чемпионате Европы в Коломне.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119