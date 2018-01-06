Конькобежка Шихова стала чемпионкой Европы на дистанции 1000 м в Коломне
Россиянка Екатерина Шихова завоевала золото чемпионата Европы по конькобежному спорту на дистанции 1000 м в подмосковной Коломне.
Шихова показала результат в 1 минуту 15,34 секунды.
Второе время показала австрийка Ванесса Герцог (1:15.44), третье — голландка Маррит Ленстра (1:15.74).
Россиянка Ольга Фаткулина заняла шестое место (1.16,64), Дарья Качанова — седьмое (1.16,85).
Шихова впервые в карьере стала чемпионкой Европы, ранее она завоевала серебро на дистанции 1500 м на ЧЕ в Коломне.
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