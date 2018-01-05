Конькобежка Шихова завоевала серебро на ЧЕ в Коломне
Российская конькобежка Екатерина Шихова стала второй на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы, который проходит в Коломне.
Шихова показала время 1 минута 56,57 секунды.
Победительницей стала спортсменка из Нидерландов Лотте ван Беек (1 минута 55,52 секунды). На третьей позиции расположилась её соотечественница Маррит Ленстра (1 минута 56,58 секунды).
Ранее сообщалось, что россиянин Кулижников стал третьим на ЧЕ по конькобежному спорту.
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