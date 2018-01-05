Россиянин Кулижников стал третьим на ЧЕ по конькобежному спорту
Павел Кулижников взял бронзовую медаль чемпионата Европы по конькобежному спорту, который проходит в Коломне.
Российский спортсмен преодолел дистанцию 500 м за 34,85 секунды.
На первой позиции расположился голландец Роналд Мюлдер, опередивший Кулижникова на 0,05 секунды (34,80). Вторым стал финн Мика Поутала.
Ранее сообщалось, что россиянка Голикова взяла серебро ЧЕ по конькобежному спорту.
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