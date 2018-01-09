Спортсмены, артисты и демонстрационная команда по тхэквондо: кого КНДР собирается отправить на Олимпиаду в Пхёнчхане

Северная Корея намерена прислать делегацию из официальных лиц и спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые начнутся в южнокорейском Пхёнчхане через месяц. Эту информацию подтвердили участники переговоров на высоком уровне между Сеулом и Пхеньяном. Международный олимпийский комитет выразил готовность предоставить северокорейским атлетам все условия, чтобы они квалифицировались на соревнования. Кто из представителей КНДР может приехать на Олимпиаду — в материале RT.

В селении Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР, состоялись первые за более чем два года переговоры на высоком уровне между двумя странами. Центральной темой встречи стало участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые начнутся ровно через месяц.

Также по теме «Олимпийский дух и проявление мира»: почему желание Пхеньяна участвовать в Играх в Южной Корее не сбудется Пхеньян готов отправить сборную на Олимпийские игры в Южной Корее, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал соревнования «хорошим...

Обе стороны озвучили свои предложения по этому вопросу. В КНДР заявили, что готовы прислать в Южную Корею свою делегацию, состоящую из высокопоставленных официальных лиц, спортсменов, болельщиков, артистов и журналистов. Предполагается, что их также будет сопровождать демонстрационная команда по тхэквондо, сообщает «Рёнхап».

«Северная Корея предложила урегулировать вопросы, касающиеся межкорейских отношений, путём диалога и переговоров о мире и единстве на полуострове», — прокомментировал встречу заместитель министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон.

Включение тхэквондистов в состав команды объясняется тем, что этот вид единоборств одинаково популярен по обе стороны границы и является частью культуры корейского народа. Мастера тхэквондо уже однажды становились своеобразными послами мира на Корейском полуострове. В июне 2017 года группа спортсменов из разных стран, представляющих Международную федерацию тхэквондо (её поддерживает КНДР), показала свои умения на чемпионате мира, который был организован Всемирной федерацией тхэквондо (за ней стоит Южная Корея и Международный олимпийский комитет) в корейском уезде Муджу. В состав делегации тогда вошли 12 северокорейских тхэквондистов.

North Korea showed willingness to send group of athletes, cheer squad, possibly taekwondo demonstration team to #PyeongChang - peek at North Korean team from Muju, June 2017 pic.twitter.com/xe3GKQgLvm — Lauren Suk (@Sukkirie) January 9, 2018

Воссоединение Кореи

В свою очередь, южнокорейские дипломаты предложили спортсменам двух стран вместе принять участие в параде наций во время церемонии открытия. Подобная символическая акция уже проходила на Олимпийских играх в 2000, 2004 и 2006 годах. Тогда атлеты маршировали под флагом с изображением объединённой Кореи, но выступали потом раздельно.

Были в истории и случаи, когда корейские спортсмены становились единой командой. В 1991 году Север и Юг вместе выступили на чемпионате мира по настольному теннису и даже совместными усилиями победили в женском командном турнире, обыграв в финале Китай. В том же году сборная Кореи дошла до четвертьфинала юношеского первенства мира по футболу.

Команды Северной и Южной Кореи во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр

Reuters

© Dylan Martinez

В начале 2000-х КНДР участвовала во всех крупных турнирах, проходивших на территории южного соседа. Вместе со спортсменами выезжала и группа поддержки. В 2005 году на чемпионате Азии по лёгкой атлетике в неё входила Ли Соль Чжу — будущая жена северокорейского лидера Ким Чен Ына. Однако с 2007 года спортсмены КНДР перестали посещать соревнования в Южной Корее. Исключением стали Азиатские игры 2014 года, которые были использованы для переговоров на высшем уровне между двумя странами.

На встрече в Пханмунджоме представители Южной Кореи также высказали идею провести встречу родственников из разделённых семей, оказавшихся по разные стороны границы после Корейской войны. Приурочить воссоединение планируется к празднику Соллаль — лунному Новому году, который будет отмечаться 16 февраля, на седьмой соревновательный день Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что южнокорейская сторона готова оплатить расходы, связанные с пребыванием на её территории северных соседей. Представители КНДР смогут приехать в Каннын, где пройдёт часть олимпийских соревнований, на круизном лайнере или в порядке исключения пересечь демилитаризованную зону по земле, если на то будет дано разрешение военных.

Двери открыты

Глава северокорейской дипломатической миссии Ри Сон Гвон сравнил переговоры с новогодним подарком для всех жителей Корейского полуострова.

«Я пришёл сюда с надеждой на то, что две Кореи проведут переговоры с искренним и верным отношением к тому, чтобы принести драгоценные результаты корейскому народу, который возлагает большие надежды на эту встречу», — заявил Ри Сон Гвон.

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи положительно отнеслись к возможному приезду делегации из КНДР. В ведомстве заявили, что обсудят временное снятие санкций с северокорейских чиновников, которые будут направлены в Пхёнчхан.

Вплоть до конца 2017 года возможное участие КНДР в зимней Олимпиаде считалось невозможным из-за напряжённых отношений с южными соседями. Однако 1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна собирается отправить своих представителей на спортивных праздник. После этого Южная Корея договорилась с США о прекращении военных учений в районе полуострова и организовала встречу с северокорейской стороной в Пханмунджоме.

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Пока нерешённым остаётся вопрос, каких именно спортсменов отправит КНДР на Олимпийские игры. Единственными возможными участниками соревнований считались фигуристы Рем Тхэ Ок и Ким Чу Сик, прошедшие квалификацию в парном катании. Но Северная Корея не подтвердила их участие в нужный срок, и Международный союз конькобежцев расценил это как отказ от квоты. Она была передана японским спортсменам.

Однако на фоне переговоров Международный олимпийский комитет выразил готовность сделать исключение для спортсменов.

«Мы приветствуем переговоры между правительствами КНДР и Южной Кореи. Что касается участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде, то МОК продолжительное время обсуждал это с представителями обеих стран. При этом мы открыли дверь, продлив срок регистрации и предлагая помощь спортсменам, участвующим в квалификации. МОК продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами, соблюдая санкции ООН», — приводит слова представителей организации ТАСС.

Если все вопросы будут урегулированы и сборная КНДР примет участие в соревнованиях, то это будет первый случай, когда Северная Корея выступит на Олимпиаде, которую проводит её южный сосед. В 1988 году КНДР бойкотировала летнюю Олимпиаду в Сеуле.