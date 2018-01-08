МОК продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Что касается участия атлетов из КНДР в Олимпиаде, то МОК продолжительное время ведёт переговоры с обеими сторонами. Продлив срок регистрации, мы оставляем дверь открытой, а также предлагаем помощь спортсменам, участвующим в квалификации… В ближайшее время МОК продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы иметь возможность своевременно принять решение по участию спортсменов в Играх», — приводит Reuters слова представителя МОК.

На данный момент путёвку на Олимпиаду от Северной Кореи завоевала пара фигуристов, а ещё несколько спортсменов могут отобраться на Игры через оставшиеся квалификационные соревнования.

Ранее сообщалось, что спортсменам из КНДР предложили жить на корабле во время Олимпиады в Пхёнчхане.