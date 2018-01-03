Спортсменам из КНДР предложили жить на корабле во время Олимпиады в Пхёнчхане
Губернатор провинции Пхёнчхан Чой Мун Сун предложил разместить делегацию КНДР на корабле во время Олимпийских игр 2018 года.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AFP.
В ближайшие дни представители КНДР изучат предложение Суна и выскажут свои соображения на этот счёт.
Планируется, что в целях безопасности спортсмены из КНДР будут прибывать в Южную Корею непосредственно для участия в соревнованиях, после чего будут возвращаться на родину.
Ранее в КНДР заявили о готовности отправить делегацию на ОИ-2018 в Южной Корее.
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