Спортсменам из КНДР предложили жить на корабле во время Олимпиады в Пхёнчхане

Губернатор провинции Пхёнчхан Чой Мун Сун предложил разместить делегацию КНДР на корабле во время Олимпийских игр 2018 года.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

В ближайшие дни представители КНДР изучат предложение Суна и выскажут свои соображения на этот счёт.

Планируется, что в целях безопасности спортсмены из КНДР будут прибывать в Южную Корею непосредственно для участия в соревнованиях, после чего будут возвращаться на родину.

Ранее в КНДР заявили о готовности отправить делегацию на ОИ-2018 в Южной Корее.