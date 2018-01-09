КНДР и Южная Корея обменялись различными предложениями в ходе переговоров

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Делегации Северной и Южной Кореи обменялись различными предложениями в ходе стартовавших в 04:00 мск переговоров. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Северокорейцы планируют направить делегацию из высокопоставленных чиновников на Олимпийские игры 2018 года.

В частности, намечено посещение Пхёнчхана спортсменами, дипломатами и артистами из КНДР, а также демонстрационной командой Северной Кореи по тхэквондо.

В свою очередь, Южная Корея предложила провести встречи семей, которые были разъединены в ходе Корейской войны, по случаю Нового года, который будет отмечаться 16 февраля.

Ранее представители Северной и Южной Кореи начали переговоры на высшем уровне в приграничном пункте Пханмунджом.

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