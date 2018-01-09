Представители Северной и Южной Кореи начали переговоры на высшем уровне
В приграничном пункте Пханмунджом начались переговоры на высшем уровне между делегациями Северной и Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Отмечается, что встреча представителей двух стран началась в 10:00 (04:00 мск).
Делегацию Южной Кореи возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, у КНДР — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: