Представители Северной и Южной Кореи начали переговоры на высшем уровне

Короткая ссылка
В приграничном пункте Пханмунджом начались переговоры на высшем уровне между делегациями Северной и Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что встреча представителей двух стран началась в 10:00 (04:00 мск).

Делегацию Южной Кореи возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, у КНДР — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119