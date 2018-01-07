Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

«Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что северокорейский лидер призвал не «ворошить прошлое» и работать в направлении улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

«Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений. — RT) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.