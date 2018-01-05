В КНДР согласились на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе
Власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что переговоры между Пхеньяном и Сеулом должны пройти на высоком уровне.
(URGENT) N. Korea says it accepts Seoul's offer for high-level talks next week https://t.co/gQLDDHuX90— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 5 января 2018 г.
Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме. После этого состоялся второй подобный разговор.
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