В КНДР согласились на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

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Власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что переговоры между Пхеньяном и Сеулом должны пройти на высоком уровне.

Ранее  стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме. После этого состоялся второй подобный разговор.

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