В КНДР согласились на переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

Власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что переговоры между Пхеньяном и Сеулом должны пройти на высоком уровне.

(URGENT) N. Korea says it accepts Seoul's offer for high-level talks next week https://t.co/gQLDDHuX90 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 5 января 2018 г.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме. После этого состоялся второй подобный разговор.