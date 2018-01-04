Трамп заявил, что переговоры между Сеулом и Пхеньяном состоялись из-за его позиции по КНДР

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал переговоры между Южной Кореей и КНДР «хорошей новостью». При этом он приписал себе заслугу в налаживании диалога между двумя странами.

«Неужели кто-то действительно верит в то, что переговоры и диалог между КНДР и Южной Кореей могли бы быть сейчас возможны, если бы не моя твёрдая и жёсткая позиция и готовность продемонстрировать свою абсолютную мощь против Севера. Глупцы, но переговоры — хорошая новость!» — написал он.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2018 г.

Ранее Трамп заявил, что возглавляемая США коалиция якобы отбила у боевиков группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, а также что США победили в двух мировых войнах и «поставили на колени» коммунизм.

В МИД России назвали заявления американского лидера «бесконечными в своей нелогичности».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.