КНДР и Южная Корея вновь провели телефонный разговор по восстановленной линии связи

Представители КНДР и Южной Кореи провели ещё один телефонный разговор по возобновлённой накануне «горячей линии» в приграничном Пханмунджоме, передаёт «Рёнхап».

Сообщается, что звонок по инициативе Южной Кореи был сделан в 09:00 по местному времени (03:00 мск), однако остался без ответа, поскольку в КНДР ещё не начался рабочий день из-за получасовой разницы во времени. Представитель Северной Кореи перезвонил в 09:30 по местному времени (03:30 мск).

По словам источника агентства, представитель Южной Кореи поинтересовался в первом телефонном разговоре, будет ли КНДР уведомлять их о чём-либо, но получил отрицательный ответ.

«Если есть что-то, о чём будет необходимо сообщить, мы с вами свяжемся», — сказал северокорейский дипломат.

Накануне стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал открытие канала связи между странами.