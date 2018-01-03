Генсек ООН приветствует восстановление связи между Северной и Южной Кореей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует открытие канала связи между Южной Кореей и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

«Генеральный секретарь приветствует открытие межкорейского канала связи. Мы остаёмся привержены обеспечению выполнения резолюций Совета Безопасности по денуклеаризации Корейского полуострова и надеемся, что усиление дипломатических инициатив поможет достичь этой цели», — сказал Хак.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме.