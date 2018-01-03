Шаг к миру: сможет ли горячая линия охладить напряжённость в отношениях КНДР и Южной Кореи

Представители Северной и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии связи. Согласие лидера КНДР Ким Чен Ына возобновить диалог на высоком уровне положительно оценили в Сеуле. В то же время в США к такому шагу отнеслись скептически. К чему приведёт восстановление канала коммуникации между двумя Кореями, и почему Вашингтон не готов поддержать переговоры, выяснял RT.

Возобновление связи

Сегодня, в 9:30 утра по московскому времени, Северная и Южная Корея провели переговоры по восстановленной линии связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Об их результатах пока ничего не известно. Ранее телевидение Северной Кореи сообщило, что стороны должны были начать обсуждать вопросы участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пчёнчхан, которые стартуют 9 февраля 2018 года.

Решение возобновить общение по горячей линии было принято лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Этот шаг положительно оценили в Сеуле. «Я считаю, это говорит о движении к такой обстановке, при которой коммуникация будет возможна в любое время», — заявил официальный представитель президентской администрации Республики Корея.

Линия связи в находящемся в демилитаризованной зоне городке Пханмунджом была создана в 1971 году. В периоды обострения межкорейских противоречий она не функционирует. Впрочем, речь не идёт о физическом разрыве линии связи, просто время от времени стороны отказываются использовать её для коммуникации.

В последний раз горячая линия была разорвана в феврале 2016 года по инициативе северокорейской стороны. Это было сделано в ответ на решение Сеула прекратить своё участие в развитии совместной с Пхеньяном промышленной зоны Кэсон.

В 2017 году представители Южной Кореи неоднократно призывали восстановить прерванные линии связи для того, чтобы разрядить обстановку и избежать эскалации конфликта.

«Эти линии связи, на самом деле, имеют очень большое значение», — отметила в интервью RT доцент СПбГУ Ирина Ланцова. По словам эксперта, поскольку две страны разделены в течение нескольких десятилетий, и сведения о происходящем внутри каждой из Корей зачастую подвергаются значительным искажениям, необходимо иметь канал коммуникации для обмена информацией и разрешения конкретных проблем.

«Если не будет вообще каналов взаимодействия, это приведёт к ещё большему распространению мифов, демонизации друг друга и так далее, — уверена политолог. — Если мы говорим о военно-политической составляющей, то чем больше у нас каналов связи, тем больше шансов донести до противоположной стороны информацию, которая не претерпела каких-то изменений».

Кроме того, как отмечает политолог, и для Пхеньяна, и для Сеула в налаживании линий связи важен гуманитарный момент. По обе стороны демилитаризованной зоны проживает один и тот же народ, говорящий на одном языке. До сих пор существует проблема разделённых семей, члены которых оказались по разные стороны границы после войны 1950-53 годов. «Корея всё равно остаётся обществом, где семья — одна из важнейших ценностей», — подчёркивает Ланцова.

Мирный Ким

Старт процессу относительной разрядки между Северной и Южной Кореей дал лидер КНДР Ким Чен Ын. В своём новогоднем обращении он, с одной стороны, в очередной раз пригрозил Соединённым Штатам нанести ядерный удар в случае агрессии против Пхеньяна, а с другой — призвал к диалогу с югом. В частности, Ким Чен Ын предложил проработать возможность отправки северокорейской делегации на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в феврале 2018 года.

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом, — цитирует агентство «Рёнхап» Ким Чен Ына. — Мы готовы предпринять важные шаги, включая отправку делегации».

Южнокорейский Пхёнчхан готовится к зимним Олимпийским играм

Reuters

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил США отложить запланированные на февраль-март традиционные совместные учения, которые вызывали острый протест со стороны Пхеньяна.

Как отметил в разговоре с RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, решение Ким Чен Ына пойти на переговоры обусловлены изменившимся стратегическим балансом на Корейском полуострове. По его словам, готовность КНДР к переговорам прямо пропорциональна усилению ядерной мощи страны.

«После создания северокорейских ядерных сил Пхеньян может вести на равных переговоры не только с Сеулом, но и Вашингтоном, — заметил Коровин. — До этого же речь могла идти только о поглощении Северной Кореи более мощной Южной, которая существует под протекторатом США».

«Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы в Олимпиаде приняли участие северокорейские спортсмены. На самом деле это был бы потрясающий прорыв», — считает Ирина Ланцова. По её словам, нельзя недооценивать роль спортивной дипломатии в урегулировании острых кризисов, где все иные инструменты, кажется, исчерпали себя. «Может быть, это будет первый шаг к нормализации отношений и снижению эскалации конфликта», — предположила политолог.

Прояснить позиции

Предложение начать переговоры между двумя Кореями, пока только по вопросу участия северокорейцев в Олимпийских играх, было горячо поддержано по обе стороны 38-й параллели. Положительно высказался по этому вопросу и Организационный комитет игр.

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«Мы приветствуем это и расцениваем как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхёнчхане как хорошей возможностью для мирного урегулирования и улучшения отношений между Югом и Севером», — цитирует президента Республики Корея Мун Чжэ Ина «Рёнхап». Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн предложил провести прямые переговоры между представителями двух стран 9 января 2018 года в демилитаризованной зоне.

«Олимпиада — это время очень волнительное, и какие-либо эксцессы не нужны никому. И лучше всё это обсудить до того, как всё начнётся», — подчёркивает Ланцова.

Эксперт считает, что обе стороны должны прояснить свои позиции. Однако провал переговоров будет означать новую эскалацию напряжённости на Корейском полуострове.

«Если же переговоры ни к чему не приведут, всё рухнет — это будет очень печально и в некоторой степени даже опасно», — полагает Ланцова.

Американский скепсис

Если в Сеуле предложение КНДР восприняли положительно, то американская сторона отнеслась к нему скептически.

«Мы не примем всерьёз никакие переговоры, если они ничего не сделают для запрета всего ядерного оружия в Северной Корее. Мы считаем этот режим безрассудным», — прокомментировала сообщение о возможности диалога между Северной и Южной Кореями постпред США в ООН Никки Хейли.

Постпред США в ООН Никки Хейли

Reuters

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт предположила, что угрожая США и одновременно предлагая переговоры Сеулу, Ким Чен Ын якобы пытается испортить отношения между союзниками.

«Мы с Южной Кореей являемся близкими союзниками. Если они хотят начать переговоры с КНДР, то это определённо их выбор. Наша политика не изменилась, мы работаем в направлении денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнула Науэрт.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал только на заявление Ким Чен Ына о «ядерной кнопке», отметив буквально, что «кнопка» американского президента «больше и работает».

Один из наиболее рьяных ястребов в Республиканской партии США, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, вообще призвал бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2018 года, если в ней примут участие северокорейские спортсмены.

«Разрешение Северной Корее Ким Чен Ына участвовать в зимних Олимпийских играх может придать легитимности самому нелегитимному режиму на планете, — написал сенатор в своём Twitter. — Я убеждён, что Южная Корея отклонит это абсурдное предложение, и уверен, что если Северная Корея отправится на зимние Олимпийские игры, то мы — нет».

Allowing Kim Jong Un’s North Korea to participate in #WinterOlympics would give legitimacy to the most illegitimate regime on the planet.



I’m confident South Korea will reject this absurd overture and fully believe that if North Korea goes to the Winter Olympics, we do not. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 1 января 2018 г.

Впрочем, радикальное предложение Грэма пока не поддержал никто из его коллег по Республиканской партии.

«Через призму идеологии»

«Текущая ситуация кардинальным образом не устраивает США, — утверждает Коровин. — Речь идёт не о поглощении Северной Кореи, её демонтаже и переформатировании под американский стандарт, а именно о стабилизации ситуации на Корейском полуострове и равноправном стратегическом сближении двух Корей, которые в таком случае совершенно не нуждаются в американской опеке».

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По словам политолога, Вашингтон доказал, что не может защитить своих союзников, ведь Пхеньян, несмотря на все угрозы, получил собственное ядерное оружие. «Глядя на безумие, которое происходит в США, это понимают корейцы и на юге, и на севере», — подчёркивает политолог.

«Дело в том, что Соединённые Штаты рассматривают ситуацию через призму своей идеологии. Для них Северная Корея в том виде, в котором она существует, — это государство неприемлемое», — комментирует заявления американских чиновников и политиков Ирина Ланцова.

Вести переговоры с ядерным Пхеньяном Вашингтон не собирается. Но если для США отношения с Северной Кореей хотя и важная, но не самая главная проблема, то для Южной Кореи это насущный вопрос.

«У них общая граница, это единый народ. Просто взять и отвернуться от Северной Кореи они не могут», — отмечает эксперт.

«Здесь видна вторичность всякой гуманитарной риторики, и обнажается подлинная захватническая экспансионистская цель США — поглотить Северную Корею, уничтожить легальный и легитимный режим», — заключил Коровин.