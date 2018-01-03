Шаг к миру: сможет ли горячая линия охладить напряжённость в отношениях КНДР и Южной Кореи

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Александр Бовдунов
Представители Северной и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии связи. Согласие лидера КНДР Ким Чен Ына возобновить диалог на высоком уровне положительно оценили в Сеуле. В то же время в США к такому шагу отнеслись скептически. К чему приведёт восстановление канала коммуникации между двумя Кореями, и почему Вашингтон не готов поддержать переговоры, выяснял RT.
Шаг к миру: сможет ли горячая линия охладить напряжённость в отношениях КНДР и Южной Кореи
  • Ким Чен Ын
  • © KCNA/Reuters

Возобновление связи

Сегодня, в 9:30 утра по московскому времени, Северная и Южная Корея провели переговоры по восстановленной линии связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Об их результатах пока ничего не известно. Ранее телевидение Северной Кореи сообщило, что стороны должны были начать обсуждать вопросы участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пчёнчхан, которые стартуют 9 февраля 2018 года. 

Решение возобновить общение по горячей линии было принято лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Этот шаг положительно оценили в Сеуле. «Я считаю, это говорит о движении к такой обстановке, при которой коммуникация будет возможна в любое время», — заявил официальный представитель президентской администрации Республики Корея.

Линия связи в находящемся в демилитаризованной зоне городке Пханмунджом была создана в 1971 году. В периоды обострения межкорейских противоречий она не функционирует. Впрочем, речь не идёт о физическом разрыве линии связи, просто время от времени стороны отказываются использовать её для коммуникации.

В последний раз горячая линия была разорвана в феврале 2016 года по инициативе северокорейской стороны. Это было сделано в ответ на решение Сеула прекратить своё участие в развитии совместной с Пхеньяном промышленной зоны Кэсон.

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В 2017 году представители Южной Кореи неоднократно призывали восстановить прерванные линии связи для того, чтобы разрядить обстановку и избежать эскалации конфликта.

«Эти линии связи, на самом деле, имеют очень большое значение», — отметила в интервью RT доцент СПбГУ Ирина Ланцова. По словам эксперта, поскольку две страны разделены в течение нескольких десятилетий, и сведения о происходящем внутри каждой из Корей зачастую подвергаются значительным искажениям, необходимо иметь канал коммуникации для обмена информацией и разрешения конкретных проблем.

«Если не будет вообще каналов взаимодействия, это приведёт к ещё большему распространению мифов, демонизации друг друга и так далее, — уверена политолог. — Если мы говорим о военно-политической составляющей, то чем больше у нас каналов связи, тем больше шансов донести до противоположной стороны информацию, которая не претерпела каких-то изменений».

Кроме того, как отмечает политолог, и для Пхеньяна, и для Сеула в налаживании линий связи важен гуманитарный момент. По обе стороны демилитаризованной зоны проживает один и тот же народ, говорящий на одном языке. До сих пор существует проблема разделённых семей, члены которых оказались по разные стороны границы после войны 1950-53 годов. «Корея всё равно остаётся обществом, где семья — одна из важнейших ценностей», — подчёркивает Ланцова.

Мирный Ким

Старт процессу относительной разрядки между Северной и Южной Кореей дал лидер КНДР Ким Чен Ын. В своём новогоднем обращении он, с одной стороны, в очередной раз пригрозил Соединённым Штатам нанести ядерный удар в случае агрессии против Пхеньяна, а с другой — призвал к диалогу с югом. В частности, Ким Чен Ын предложил проработать возможность отправки северокорейской делегации на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в феврале 2018 года.

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом, — цитирует агентство «Рёнхап» Ким Чен Ына. — Мы готовы предпринять важные шаги, включая отправку делегации».

  • Южнокорейский Пхёнчхан готовится к зимним Олимпийским играм
  • Reuters

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил США отложить запланированные на февраль-март традиционные совместные учения, которые вызывали острый протест со стороны Пхеньяна.

Как отметил в разговоре с RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, решение Ким Чен Ына пойти на переговоры обусловлены изменившимся стратегическим балансом на Корейском полуострове. По его словам, готовность КНДР к переговорам прямо пропорциональна усилению ядерной мощи страны.

«После создания северокорейских ядерных сил Пхеньян может вести на равных переговоры не только с Сеулом, но и Вашингтоном, — заметил Коровин. — До этого же речь могла идти только о поглощении Северной Кореи более мощной Южной, которая существует под протекторатом США».

«Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы в Олимпиаде приняли участие северокорейские спортсмены. На самом деле это был бы потрясающий прорыв», — считает Ирина Ланцова. По её словам, нельзя недооценивать роль спортивной дипломатии в урегулировании острых кризисов, где все иные инструменты, кажется, исчерпали себя. «Может быть, это будет первый шаг к нормализации отношений и снижению эскалации конфликта», — предположила политолог.

Прояснить позиции

Предложение начать переговоры между двумя Кореями, пока только по вопросу участия северокорейцев в Олимпийских играх, было горячо поддержано по обе стороны 38-й параллели. Положительно высказался по этому вопросу и Организационный комитет игр. 

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«Мы приветствуем это и расцениваем как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхёнчхане как хорошей возможностью для мирного урегулирования и улучшения отношений между Югом и Севером», — цитирует президента Республики Корея Мун Чжэ Ина «Рёнхап». Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн предложил провести прямые переговоры между представителями двух стран 9 января 2018 года в демилитаризованной зоне.

«Олимпиада — это время очень волнительное, и какие-либо эксцессы не нужны никому. И лучше всё это обсудить до того, как всё начнётся», — подчёркивает Ланцова.

Эксперт считает, что обе стороны должны прояснить свои позиции. Однако провал переговоров будет означать новую эскалацию напряжённости на Корейском полуострове.

«Если же переговоры ни к чему не приведут, всё рухнет — это будет очень печально и в некоторой степени даже опасно», — полагает Ланцова.

Американский скепсис

Если в Сеуле предложение КНДР восприняли положительно, то американская сторона отнеслась к нему скептически.

«Мы не примем всерьёз никакие переговоры, если они ничего не сделают для запрета всего ядерного оружия в Северной Корее. Мы считаем этот режим безрассудным», — прокомментировала сообщение о возможности диалога между Северной и Южной Кореями постпред США в ООН Никки Хейли.

  • Постпред США в ООН Никки Хейли
  • Reuters

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт предположила, что угрожая США и одновременно предлагая переговоры Сеулу, Ким Чен Ын якобы пытается испортить отношения между союзниками.

«Мы с Южной Кореей являемся близкими союзниками. Если они хотят начать переговоры с КНДР, то это определённо их выбор. Наша политика не изменилась, мы работаем в направлении денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнула Науэрт.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал только на заявление Ким Чен Ына о «ядерной кнопке», отметив буквально, что «кнопка» американского президента «больше и работает».

Один из наиболее рьяных ястребов в Республиканской партии США, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, вообще призвал бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2018 года, если в ней примут участие северокорейские спортсмены. 

«Разрешение Северной Корее Ким Чен Ына участвовать в зимних Олимпийских играх может придать легитимности самому нелегитимному режиму на планете, — написал сенатор в своём Twitter. — Я убеждён, что Южная Корея отклонит это абсурдное предложение, и уверен, что если Северная Корея отправится на зимние Олимпийские игры, то мы — нет».

Впрочем, радикальное предложение Грэма пока не поддержал никто из его коллег по Республиканской партии.

«Через призму идеологии»

«Текущая ситуация кардинальным образом не устраивает США, — утверждает Коровин. — Речь идёт не о поглощении Северной Кореи, её демонтаже и переформатировании под американский стандарт, а именно о стабилизации ситуации на Корейском полуострове и равноправном стратегическом сближении двух Корей, которые в таком случае совершенно не нуждаются в американской опеке».

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По словам политолога, Вашингтон доказал, что не может защитить своих союзников, ведь Пхеньян, несмотря на все угрозы, получил собственное ядерное оружие. «Глядя на безумие, которое происходит в США, это понимают корейцы и на юге, и на севере», — подчёркивает политолог.

«Дело в том, что Соединённые Штаты рассматривают ситуацию через призму своей идеологии. Для них Северная Корея в том виде, в котором она существует, — это государство неприемлемое», — комментирует заявления американских чиновников и политиков Ирина Ланцова.

Вести переговоры с ядерным Пхеньяном Вашингтон не собирается. Но если для США отношения с Северной Кореей хотя и важная, но не самая главная проблема, то для Южной Кореи это насущный вопрос.

«У них общая граница, это единый народ. Просто взять и отвернуться от Северной Кореи они не могут», — отмечает эксперт.

«Здесь видна вторичность всякой гуманитарной риторики, и обнажается подлинная захватническая экспансионистская цель США — поглотить Северную Корею, уничтожить легальный и легитимный режим», — заключил Коровин.

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