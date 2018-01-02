Госдеп: США скептически смотрят на перспективу переговоров Южной Кореи и КНДР

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Соединённые Штаты скептически относятся к возможности переговоров между КНДР и Южной Кореей. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Мы с Южной Кореей являемся близкими союзниками. Если они хотят начать переговоры с КНДР, то это определённо их выбор. Наша политика не изменилась, мы работаем в направлении денуклеаризации Корейского полуострова», — сказала она.

Науэрт подчеркнула, что Вашингтон скептически смотрит на возможность переговоров и сомневается в честности северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что северокорейские власти выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале.

В свою очередь, Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне.

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