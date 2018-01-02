Трамп рассказал о значительном влиянии санкций на КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции имеют значительное влияние на КНДР.

«Санкции и «другие» методы давления начинают оказывать значительное влияние на Северную Корею... Человек-ракета впервые теперь хочет переговоров с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — увидим!» — написал Трамп в Twitter.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

Ранее стало известно, что северокорейские власти выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале.

В свою очередь, Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне.