Трамп рассказал о значительном влиянии санкций на КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции имеют значительное влияние на КНДР.

«Санкции и «другие» методы давления начинают оказывать значительное влияние на Северную Корею... Человек-ракета впервые теперь хочет переговоров с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — увидим!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что северокорейские власти выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале.

В свою очередь, Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне.

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