Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне после того, как Пхеньян выразил желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале.