Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне

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Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне после того, как Пхеньян выразил желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале.

Как сообщает «Рёнхап», с таким заявлением выступил министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн.

Переговоры планируется провести 9 января в пункте Пханмундж в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

1 января стало известно, что власти КНДР выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры. Президент Южной Кореи поприветствовал это желание.

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