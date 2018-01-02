Президент Южной Кореи поприветствовал желание КНДР участвовать в ОИ-2018 в Пхёнчхане

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поприветствовал желание КНДР направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале.

«Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером», — приводит его слова «Рёнхап».

Ранее власти КНДР выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры.

Оргкомитет также поприветствовал решение КНДР по ОИ-2018 в Южной Корее.