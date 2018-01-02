«Позитивное событие для всего мира»: Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне‍

Сеул выступил с инициативой провести прямые переговоры с КНДР на высшем уровне. Встреча представителей двух стран может состояться 9 января в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове. Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн. По его словам, сторонам необходимо обсудить участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, а также другие вопросы межгосударственных отношений. Эксперты считают, что в этой встрече заинтересован весь мир. Какие темы могут обсуждаться на переговорах — в материале RT.

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Об этом заявил министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн.

«Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие актуальные вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером», — пояснил министр.

Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин считает, что помимо участия КНДР в Играх у сторон есть много других тем для обсуждения.

«Самый срочный вопрос — это, конечно, участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. Особенно в этом заинтересована Южная Корея, потому что она рассматривает это как своеобразную страховку, что в таком случае КНДР не будет предпринимать никаких шагов к обострению напряжённости на полуострове, и игры пройдут в спокойной обстановке. Но много и других вопросов: восстановление линии прямой связи, отмена санкций, которые были введены Южной Кореей против КНДР, возобновление политического диалога, возобновление гуманитарных контактов, организация встреч членов разделённых семей, проживающих на севере и юге (Корейского полуострова. — RT), — рассказал он в беседе с RT.

Reuters

По словам эксперта, весь мир заинтересован в налаживании диалога между Северной и Южной Кореей.

«Если встреча состоится и будет иметь какое-то позитивное продолжение в плане восстановления широкого спектра межкорейских контактов, существовавших в 2000-е годы, для всего мира это будет крайне позитивное явление, которое в перспективе может привести к уменьшению военной опасности на полуострове. Мы в этом тоже заинтересованы, поскольку снизится риск возникновения военного конфликта прямо на наших границах», — добавил Жебин.

Олимпиада в Южной Корее

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу выразил надежду на участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом», — сказал руководитель Северной Кореи.

В Организационном комитете зимней Олимпиады в Пхёнчхане поприветствовали решение КНДР отправить делегацию на ОИ, отметив это как «проявление олимпийского духа».

«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа и мира», — приводит «Киодо» слова представителей комитета.

Поддержал намерение Пхеньяна и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Мы приветствуем это и расцениваем как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхёнчхане как хорошей возможностью для мирного урегулирования и улучшения отношений между Югом и Севером», — цитирует его «Рёнхап».

Церемония открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 2016

РИА Новости

Также по теме «Олимпийский дух и проявление мира»: почему желание Пхеньяна участвовать в Играх в Южной Корее не сбудется Пхеньян готов отправить сборную на Олимпийские игры в Южной Корее, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал соревнования «хорошим...

Отмечается, что в последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.

Между тем Северная Корея, по всей вероятности, не сможет принять участие в Олимпиаде: на главное спортивное событие сезона были отобраны только двое фигуристов из КНДР, однако по неизвестной причине страна не отправила заявку в оргкомитет на участие своих спортсменов, поэтому их квота отошла паре из Японии.

В декабре лидер Южной Кореи предложил Вашингтону воздержаться от проведения совместных военных учений перед Олимпийскими играми. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает о подобной инициативе.

«Мне неизвестно ни о каких планах изменить задолго спланированные регулярные военные учения с нашими партнёрами — Южной Кореей и Японией. Эти учения проходят много лет. Мы анонсируем их заранее, здесь нет никаких сюрпризов. И я не знаю ни о каких планах изменить то, что было запланировано», — сказал Тиллерсон.

А глава Пентагона Джеймс Мэттис и вовсе заявил, что Соединённые Штаты не будут приостанавливать совместные учения с Южной Кореей из-за проведения Игр.

«Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами... Но пока я ничего такого не ожидаю», — сказал он.

«Ядерная кнопка Ким Чен Ына»

Между тем желание Сеула сесть за стол переговоров с Пхеньяном связано не только с зимней Олимпиадой.

В своём обращении Ким Чен Ын снова напомнил миру о ядерных возможностях Северной Кореи. Так, лидер КНДР предупредил, что у него на рабочем столе есть «ядерная кнопка».

«Я не угрожаю, но следует чётко знать, что ядерная кнопка находится у меня на рабочем столе», — цитирует РИА Новости Ким Чен Ына.

Кроме того, он объявил о завершении процесса создания в стране ядерных сил и пообещал устроить новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В то же время в конце декабря стало известно, что в Министерстве обороны Южной Кореи появился специальный департамент по оборонной политике в отношении КНДР, в частности — для противодействия ракетно-ядерной программе Пхеньяна. Решение о его создании было принято на фоне активизировавшихся ядерных испытаний КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

© KCNA/Reuters

«Cохраняется необходимость создать всеобъемлющий «пункт управления» — в особенности для того, чтобы организовать и осуществлять управление работой группы, ответственной за меры реагирования на разработку ядерного оружия в КНДР», — приводит РИА Новости сообщение южнокорейского оборонного ведомства.

Новый департамент включает четыре отдела: по политике в отношении северокорейской ядерной программы, по политике Пхеньяна, по контролю над вооружениями и по разработке мер в отношении ракетно-космической программы КНДР.

Как заявил вице-министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хун, на Северную Корею нужно усилить давление, чтобы вернуть её за стол переговоров.

Он отметил, что в связи с этим необходимо перекрыть Пхеньяну возможность использовать пути в обход санкций по продаже своих продуктов и «незаконному импорту нефти».

«Мы должны оказать как можно больше давления, пока Северная Корея не вернётся за стол переговоров с искренним желанием начать денуклеаризацию», — сообщил Чо Хун.

Напомним, 29 ноября Пхеньян заявил об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15».

Северокорейские власти утверждают, что ракета может поражать цели на всей территории США, а также нести тяжёлую ядерную боеголовку.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что страна успешно завершила создание ядерного вооружения.

Кроме того, представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи на брифинге для депутатов парламента сообщили, что Пхеньян может в ближайшее время провести новое ядерное испытание.





