Боевые перспективы: в Японии назвали четыре сценария начала войны на Корейском полуострове

Власти Японии рассматривают четыре сценария, в результате которых могут начаться полномасштабные военные действия на Корейском полуострове. Из них всего один непосредственно связан с агрессией Пхеньяна. Эксперты считают, что Ким Чен Ын не заинтересован в эскалации конфликта, однако не исключают, что Вашингтон и его союзники попытаются спровоцировать Северную Корею. О том, что может привести к резкому обострению ситуации, — в материале RT.

Правительство Японии планирует обсудить возможные варианты действий на тот случай, если конфликт на Корейском полуострове перерастёт в полномасштабную войну. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Данный вопрос власти страны собираются поднять в рамках заседания Совета национальной безопасности с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ.

В Токио считают вероятными несколько сценариев, в результате которых могут начаться военные действия на Корейском полуострове, в том числе — столкновение между вооружёнными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение сил Южной Кореи в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, Япония получит право задействовать механизм коллективной безопасности и заручиться военной поддержкой США в случае начала войны на полуострове.

Ким Чен Ын

Reuters

© KCNA

«В войне никто не заинтересован»

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает крайне маловероятным прямое военное столкновение на Корейском полуострове. По его словам, в войне сейчас не заинтересована ни одна страна.

«Считаю, что существует минимальная вероятность (военного конфликта. — RT) на Корейском полуострове... США отдают себе отчёт в том, что нанести обезоруживающий удар по Северной Корее всё равно не удастся, учитывая особенности рельефа страны, её многолетнюю подготовленность к такому удару. Такой удар является безумием, так что это не более чем некий пиар. Южная Корея тем более не заинтересована в войне, потому что это будет крах экономического чуда под названием «Южная Корея», — сказал Шурыгин в разговоре с RT.

Он отметил, что для Северной Кореи большая война также не является сейчас целью, потому что она уже добилась желаемого результата.

«На сегодняшний момент Пхеньян добился своей главной геополитической цели: сделал себя субъектом мировой политики, отдельным субъектом, с которым считается весь мир. Честно говоря, в большем они и не заинтересованы... В этом случае Япония просто дежурно перебирает в руках чётки всяких угроз. За что Северной Корее мстить Японии? У них нет прямого столкновения с Японией, нет прямого конфликта», — резюмировал эксперт.

«Подтолкнуть Пхеньян к провокациям»

В то же время сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ Константин Асмолов отметил, что теперь аналитики рассматривают и такой вариант развития событий, при котором инициатором военного конфликта выступает не Пхеньян.

«Раньше, когда они говорили про сценарии, всё сводилось к тому, что «кровавый» и «безумный» северокорейский режим внезапно начинает войну. Сейчас рассматриваются варианты, в рамках которых войну инициирует и другая сторона», — отметил он.

Эксперт также полагает, что вероятность нанесения превентивного удара США по КНДР высока. Однако, по его мнению, нельзя исключать варианта, при котором война начнётся в результате наложения случайных факторов (например, противостояния на границе).

Однако наиболее вероятна ситуация, в которой лидера КНДР Ким Чен Ына подтолкнут к провокационным действиям, отметил Асмолов.

«Повторять разговоры о том, что были секретные доказательства планов северян атаковать, — это уже не пройдёт, так как мало кто поверит. Поэтому надо создать ситуацию, при которой Север явно выглядел бы агрессором. Отсюда попытки развернуть ситуацию так, чтобы спровоцировать Кима (Ким Чен Ына. — RT) на какие-то неадекватные действия. А ракетный удар по Японии будет в том случае, если начнётся полномасштабная война, поскольку речь идёт об ударе по американским базам на её территории», — заключил он.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в ближайшие месяцы КНДР столкнётся с «возросшим давлением».

Джеймс Мэттис

Reuters

© Jonathan Ernst

«Я думаю, вы увидите возросшее давление», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о перекачке нефти с кораблей Китая на суда из КНДР в открытом море.

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В МИД России считают, что Соединённые Штаты сами провоцируют Северную Корею.

«Такое впечатление, что США не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнём, а как будто это намеренно делается, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то дальнейшие шаги, которые могут привести к затягиванию санкционной удавки, к полной экономической блокаде», — цитирует РИА Новости посла по особым поручениям МИД России Олега Бурмистрова.

Он отметил, что Москва не получила от Вашингтона ответа на вопрос, как подобные шаги приближают мировое сообщество к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

«Тем более странно звучат идеи, которые сейчас приняли на вооружение в администрации США. Они, кстати, ничем не отличаются от того, чем занималась предыдущая администрация, — это усиление давления, в том числе в военной области», — сказал дипломат.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не хотел бы войны на Корейском полуострове.

«Я не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове», — отметил он в интервью RT.

По его словам, в сентябре Россия получила от США сигнал, что Вашингтон желает начать диалог.

«Я надеюсь, что в США не вынашивают планов военного решения... В сентябре Россия получила от США сигнал, что они хотят начать диалог, что плановых учений не намечается до весны», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ситуация вокруг КНДР стала накалятся после того, как 29 ноября Пхеньян заявил об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15».

Северокорейские власти утверждают, что ракета может поражать цели на всей территории США, а также нести тяжёлую ядерную боеголовку.