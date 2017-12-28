МИД считает, что США провоцируют Северную Корею

США, проводя военные учения, провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, которые могут привести к полному экономическому эмбарго Северной Кореи. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

«Такое впечатление, что США не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнём, а как будто это намеренно делается, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то дальнейшие шаги, которые могут привести к затягиванию санкционной удавки, к полной экономической блокаде», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что Москва не получила от Вашингтона ответа, как подобные шаги приближают мировое сообщество к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

«Тем более странно звучат идеи, которые сейчас приняли на вооружение в администрации США. Они, кстати, ничем не отличаются от того, чем занималась предыдущая администрация, — это усиление давления, в том числе в военной области», — добавил Бурмистров.

По мнению посла, такие действия «могут иметь обратную реакцию, неадекватную в военном смысле».

«Если США к этому ведут дело, тогда в их словах и выражениях есть последовательность и логика. Если они этого не хотят, мы призываем вернуться к дипломатическим вариантам, это сделать несложно», — заключил он.

Ранее американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США не отказываются от дипломатического подхода к решению проблемы вокруг Пхеньяна, но давление продолжится. При этом он отметил, что власти Северной Кореи должны приложить усилия, чтобы вернуться за стол переговоров.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.