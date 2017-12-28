Тиллерсон: власти КНДР должны заслужить право вернуться за стол переговоров

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Северной Кореи должны приложить усилия, чтобы вернуться за стол переговоров.

«Дверь для диалога остаётся открытой, но мы дали ясно понять, что режим должен заслужить возможность вернуться за стол переговоров», — говорится в статье госсекретаря, опубликованной в издании The New York Times.

По словам Тиллерсона, «пока не произойдёт денуклеаризация, давление продолжится».

Ранее сообщалось, что Тиллерсон заявил о готовности США к переговорам с КНДР без «предварительных условий».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский прокомментировал НСН заявление госсекретаря США.