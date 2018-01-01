Не угроза, а предупреждение: Ким Чен Ын рассказал о «ядерной кнопке» у него на столе

Лидер КНДР предупредил, что у него на рабочем столе есть «ядерная кнопка». По словам Ким Чен Ына, в зону поражения северокорейских ракет входит вся американская территория. Кроме того, он заявил о завершении создания ядерных сил страны и пообещал провести новый пуск баллистической ракеты. По мнению экспертов, звучащие из Пхеньяна заявления не являются угрозой, а служат предостережением от посягательств США на суверенитет Северной Кореи. О планах КНДР по укреплению своего ядерного потенциала — в материале RT.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении объявил о завершении процесса создания в стране ядерных сил.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал он, обращаясь к жителям страны по случаю Нового года.

Северокорейский руководитель также сообщил, что у него на рабочем столе есть «ядерная кнопка», и потому США не смогут начать войну с КНДР. «Я не угрожаю, но следует чётко знать о том, что ядерная кнопка находится у меня на рабочем столе», — цитирует РИА Новости Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер предупредил, что Пхеньян в случае необходимости может нанести ядерный удар по любой точке на территории Соединённых Штатов. Также он высоко оценил успехи в развитии ракетной программы и пообещал устроить новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, руководитель КНДР отметил возросшее давление на Северную Корею со стороны США, в связи с чем призвал ускорить производство ядерных боеголовок и баллистических ракет.

Салют в Пхеньяне в честь Нового года

Reuters

Планы по наращиванию ядерной мощи

Ранее в Пхеньяне заявили о намерении укрепить ядерную мощь и обороноспособность.

«Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — цитирует РИА Новости заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В КНДР напомнили об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября 2017 года, назвав его «великой победой», благодаря которой страна закрепила за собой звание мировой ядерной державы.

В Пхеньяне убеждены, что благодаря их усилиям по развитию ядерного потенциала в уходящем году удалось предотвратить ядерную войну.

Предупреждение для США

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что заявление Ким Чен Ына о «ядерной кнопке» адресовано прежде всего США.

«Это заявление в первую очередь направлено к Соединённым Штатам Америки. Северная Корея никому не угрожает, она защищает свой суверенитет и независимость. Конечно, это предупреждение США о том, что если они попытаются нарушить суверенитет, то КНДР применит ядерное оружие. Северная Корея исходит из того, что только ядерное оружие может защитить суверенитет страны», — сказал Литовкин в беседе с RT.

Эксперт напомнил о судьбе бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, казнённого в 2006 году в результате операции США на территории страны, и экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году поддерживаемыми НАТО повстанцами.

«У них не было ядерного оружия, и мы знаем, что с ними сделали. А вот КНДР никто тронуть не может... потому что страх получить удар возмездия перевешивает все агрессивные планы. Пхеньян ещё раз показывает, что выстоять в этом мире можно только тогда, когда у тебя в руках есть ядерное оружие», — заключил Литовкин.

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В МИД России считают, что США сами провоцируют Северную Корею. Об этом ранее заявил посол по особым поручениям министерства Олег Бурмистров.

«Такое впечатление, что США не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнём, а как будто это намеренно делается, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то дальнейшие шаги, которые могут привести к затягиванию санкционной удавки, к полной экономической блокаде», — сказал дипломат.

«Войны никто не хочет»

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не хотел бы войны на Корейском полуострове.

«Я не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове», — отметил министр иностранных дел в интервью RT.

По его словам, в сентябре Москва получила от США сигнал, что Вашингтон желает начать диалог. В Кремле отмечали, что Россия готова выступить посредником между Соединёнными Штатами и КНДР, если стороны изъявят желание сесть за стол переговоров.

«Стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля двух сторон», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Поскольку обмен подобной «конфронтационной риторикой ведётся именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы всё-таки открыть путь для деэскалации напряжённости», — добавил он.

18 декабря власти США представили новую стратегию национальной безопасности, в которой КНДР обозначена как одна из угроз миру и безопасности с точки зрения распространения ядерного оружия.

В Северной Корее в ответ заявили, что заставят Америку «с горечью сожалеть о своей стратегии».

«Поскольку США устанавливают целью своей политики в области дипломатии и безопасности сокрушение нас (Северной Кореи. — RT) в военном отношении и публично направляют меч в нашу сторону, мы сделаем так, чтобы США с горечью сожалели о своей стратегии», — сказал представитель Министерства иностранных дел КНДР Ким Чен Юн.