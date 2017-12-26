Песков заявил, что Россия готова стать посредником между США и КНДР при желании сторон

Россия готова выступить посредником между США и КНДР при необходимости и желании сторон. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь идёт о готовности России при необходимости и при желании двух сторон. Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля двух сторон», — отметил он.

По его словам, поскольку обмен подобной «конфронтационной риторикой ведётся именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы всё-таки открыть путь для деэскалации напряжённости».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае войны на Корейском полуострове погибнут десятки тысяч американских граждан, которые проживают в Южной Корее.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в запасе Андрей Кошкин прокомментировал НСН вероятность вооружённого противостояния США и КНДР.