Песков заявил, что Россия готова стать посредником между США и КНДР при желании сторон
«Речь идёт о готовности России при необходимости и при желании двух сторон. Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля двух сторон», — отметил он.
По его словам, поскольку обмен подобной «конфронтационной риторикой ведётся именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы всё-таки открыть путь для деэскалации напряжённости».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае войны на Корейском полуострове погибнут десятки тысяч американских граждан, которые проживают в Южной Корее.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в запасе Андрей Кошкин прокомментировал НСН вероятность вооружённого противостояния США и КНДР.