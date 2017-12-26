Патрушев: США не привыкли считаться с жизнями граждан других стран для достижения своих целей

В случае войны на Корейском полуострове погибнут десятки тысяч американских граждан, которые проживают в Южной Корее. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Как показывает история, США не привыкли считаться с жизнями граждан других государств для достижения своих целей. Однако Вашингтон, безусловно, не может не принимать в расчёт тот факт, что в Южной Корее проживают 250 тыс. американцев», — отметил он.

По его словам, в случае «крупномасштабных боевых действий на Корейском полуострове погибнут десятки тысяч граждан США».

«А такие потери на языке военных всех стран мира принято называть неприемлемыми. Позиции ракетных комплексов с оперативно-тактическими ракетами, ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня Северной Кореи находятся на расстоянии каких-то 50 км от Сеула», — добавил Патрушев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никто не хотел бы войны на Корейском полуострове. По его словам, в сентябре Россия получила от США сигнал, что Вашингтон желает начать диалог.

23 декабря в МИД Северной Кореи подчеркнули, что Пхеньян заставит Вашингтон «с горечью сожалеть о своей стратегии» по национальной безопасности.

Также президент США Дональд Трамп приветствовал решение Совета Безопасности ООН ввести новые санкции против Пхеньяна.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в запасе Андрей Кошкин прокомментировал НСН вероятность вооружённого противостояния США и КНДР.