Южная Корея приветствует готовность КНДР начать диалог
Южная Корея приветствует готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя президента Республики Корея.
По его словам, это «шаг к прямому и частому диалогу».
«Я считаю, это говорит о движении к такой обстановке, при которой коммуникация будет возможна в любое время», — отметил пресс-секретарь.
Ранее КНДР объявила, что в 09:30 мск восстановит линию специальной связи с Южной Кореей в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Как ожидается, стороны обсудят возможное участие северокорейской делегации в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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