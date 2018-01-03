Южная Корея приветствует готовность КНДР начать диалог

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Южная Корея приветствует готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя президента Республики Корея.

По его словам, это «шаг к прямому и частому диалогу».

«Я считаю, это говорит о движении к такой обстановке, при которой коммуникация будет возможна в любое время», — отметил пресс-секретарь.

Ранее КНДР объявила, что в 09:30 мск восстановит линию специальной связи с Южной Кореей в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Как ожидается, стороны обсудят возможное участие северокорейской делегации в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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