КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился провести переговоры на высоком уровне с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, передаёт «Рёнхап».

Сообщается, что переговоры начнутся в 09:30 мск. Как ожидается, стороны обсудят возможное участие делегации КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне после того, как Пхеньян выразил желание направить делегацию на ОИ в Пхёнчхан.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин положительно оценил это желание.

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