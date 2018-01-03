«Она мощнее и работает»: Трамп заявил Ким Чен Ыну, что его ядерная кнопка больше северокорейской

Дональд Трамп отреагировал на новогоднюю речь Ким Чен Ына, в которой лидер Северной Кореи предупредил США о готовности нанести ядерный удар. Президент Соединённых Штатов отметил, что у него «тоже есть ядерная кнопка». Только, по его словам, она превосходит северокорейскую и размерами, и мощью. Между тем в американском конгрессе напомнили о законопроекте, который запрещает главе государства единолично принимать решения по ядерному удару.

Американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская. Об этом написал в Twitter Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал заявления главы КНДР Ким Чен Ына о готовности нанести удар по США в любой момент.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка всегда на его столе». Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощённого и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — подчеркнул Трамп.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

«Игра с огнём»

Таким образом президент Соединённых Штатов прокомментировал слова главы КНДР о готовности нанести удар по США в любой момент, если понадобится. Это заявление Ким Чен Ын сделал во время новогоднего обращения к нации. Отметив, что к 2018 году стране удалось «усовершенствовать ядерные вооружённые силы», он сообщил, что вся территория США находится под прицелом.

«Ядерные вооружённые силы нашего государства способны сорвать любую американскую ядерную угрозу и реагировать на неё. Они представляют собой могучие сдерживающие силы, не дающие США пойти на рискованную игру с огнём. США отнюдь не смеют пойти на войну со мной, с нашим государством», — заявил Ким Чен Ын.

«Вся территория континентальной части США оказывается в радиусе нашего ядерного удара, да и ядерная кнопка постоянно ждёт меня на столе моего рабочего кабинета», — сказал северокорейский лидер.

При этом он подчеркнул, что Вашингтону это надо принять как данность и новую реалию, а не как угрозу.

Трансляция новогоднего обращения Ким Чен Ына, Сеул

Reuters

Информации нет

Между тем накануне, 2 января, американские СМИ сообщили, что Пхеньян готовится провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты. В частности, телеканал CBS со ссылкой на источник заявил, что запуск может быть произведён на этой или следующей неделе. Более конкретную дату назвал другой телеканал — NBC. По его данным, испытания должны пройти в середине нынешней недели.

В американской разведке, однако, эту информацию не торопятся комментировать. В пресс-службе сообщения СМИ не подтверждают, но и не опровергают.

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«У нас нет никакого официального комментария по данному конкретному вопросу о подготовке к испытанию в предстоящие дни», — заявил ТАСС сотрудник пресс-службы аппарата директора Нацразведки США.

Вместе с тем он признал опасность, которую представляют ядерные ракеты для Соединённых Штатов. Представитель разведки напомнил слова главы американской Нацразведки Дэниела Коутса.

«Пхеньян привержен разработке ядерной ракеты большой дальности, способной представлять прямую угрозу США», — говорил в мае Коутс.

Закон на страже

Обеспокоенность не только угрозами Северной Кореей, но и заявлениями Дональда Трампа высказали и в американском конгрессе. Так, демократ Тед Лиу заявил, что обезопасить США от возможной ядерной войны с КНДР сможет продвигаемый им закон. Согласно ему, президент не может принимать самостоятельные решения о нанесении удара.

«Вас сводит c ума твит Трампа с угрозой ядерной войны с КНДР? Поддержите мой с сенатором Эдом Марки законопроект 660/S200. Этот законопроект от представителей обеих партий не позволит президенту США первым нанести ядерный удар без разрешения конгресса», — написал Лиу в Twitter.

Freaked out by Trump's tweet threatening nuclear war with #NorthKorea? Support HR 669 / S 200 by Senator @EdMarkey and me. This bipartisan legislation prevents @POTUS from launching a nuclear first strike without Congressional authorization. https://t.co/rR6MKQIkT2 — Ted Lieu (@tedlieu) January 3, 2018

Он также подчеркнул, что в случае начала военных действий погибнут не только корейцы, но и американцы. Более того, заметил конгрессмен, в ситуацию могут вмешаться и Россия с Китаем, которые тоже являются ядерными державами.

«Если США применят ядерное оружие в Корее, погибнут не только множество корейцев — будут убиты и множество американцев. К тому же это может привести к тому, что Китай и Россия всё неправильно истолкуют. Обе страны обладают ядерной кнопкой, которая может уничтожить Америку», — добавил политик.

Dear @realDonaldTrump: If the US used nuclear weapons in Korea, not only would we kill a lot of Koreans, we would also kill a lot of Americans. It could also cause China or Russia to miscalculate. Either of those countries have a nuclear button that can annihilate America. https://t.co/j7CgRObHJm — Ted Lieu (@tedlieu) January 3, 2018

Вместе с тем стоит отметить, что инициатива Лиу и Марки была представлена сенаторами ещё в январе 2017 года. Однако до сих пор ей не дали хода. Документ по сей день находится в комитете по иностранным делам палаты представителей.

Ядерный щит

Эксперты считают, что КНДР постоянными воинственными заявлениями пытается обезопасить себя от сценариев развития ситуации в таких странах, как Ирак и Ливия.

«У них не было ядерного оружия, и мы знаем, что с ними сделали. А вот КНДР никто тронуть не может… потому что страх получить удар возмездия перевешивает все агрессивные планы. Пхеньян ещё раз показывает, что выстоять в этом мире можно только тогда, когда у тебя в руках есть ядерное оружие», — объяснил RT военный эксперт Виктор Литовкин.

Испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, ноябрь 2017 года

Reuters

В МИД России же ранее заявляли, что США сами провоцируют Северную Корею. По мнению посла по особым поручениям министерства Олега Бурмистрова, Вашингтон это делает для того, чтобы был повод потуже затянуть санкционную петлю.

«Такое впечатление, что США не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнём, а как будто это намеренно делается, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то дальнейшие шаги, которые могут привести к затягиванию санкционной удавки, к полной экономической блокаде», — резюмировал дипломат.