КНДР возобновила линию связи с Южной Кореей

Представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме, передаёт «Рёнхап».

Как и планировалось, разговор состоялся в 15:30 по местному времени (09:30 мск). Подробности переговоров не уточняются.

Ранее КНДР объявила, что восстановит линию специальной связи с Южной Кореей. Ожидалось, что стороны обсудят возможное участие северокорейской делегации в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна начать диалог.