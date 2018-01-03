КНДР возобновила линию связи с Южной Кореей
Представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме, передаёт «Рёнхап».
Как и планировалось, разговор состоялся в 15:30 по местному времени (09:30 мск). Подробности переговоров не уточняются.
Ранее КНДР объявила, что восстановит линию специальной связи с Южной Кореей. Ожидалось, что стороны обсудят возможное участие северокорейской делегации в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна начать диалог.
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