Трамп поддержал прямые переговоры КНДР и Южной Кореи
Также он выразил надежду, что переговоры между Пхеньяном и Сеулом не ограничатся только вопросом участия в Олимпиаде.
«Я бы хотел, чтобы они это продолжали и после Олимпиады. В подходящее время мы (США. — RT) будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают относительно Олимпиады», — заявил Трамп.
Также он отметил, что прямые переговоры стали результатом его вмешательства в ситуацию на Корейском полуострове.
President Trump on talks between North Korea and South Korea: "If I weren't involved, they wouldn't be talking about Olympics right now. They'd be doing no talking." pic.twitter.com/kXkfx91hph— NBC News (@NBCNews) 6 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.