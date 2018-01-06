Трамп поддержал прямые переговоры КНДР и Южной Кореи

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Президент США Дональд Трамп поддержал прямые переговоры властей КНДР и Южной Кореи относительно участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Также он выразил надежду, что переговоры между Пхеньяном и Сеулом не ограничатся только вопросом участия в Олимпиаде.

«Я бы хотел, чтобы они это продолжали и после Олимпиады. В подходящее время мы (США. — RT) будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают относительно Олимпиады», — заявил Трамп.

Также он отметил, что прямые переговоры стали результатом его вмешательства в ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.

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