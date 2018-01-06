Трамп поддержал прямые переговоры КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп поддержал прямые переговоры властей КНДР и Южной Кореи относительно участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Также он выразил надежду, что переговоры между Пхеньяном и Сеулом не ограничатся только вопросом участия в Олимпиаде.

«Я бы хотел, чтобы они это продолжали и после Олимпиады. В подходящее время мы (США. — RT) будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают относительно Олимпиады», — заявил Трамп.

Также он отметил, что прямые переговоры стали результатом его вмешательства в ситуацию на Корейском полуострове.

President Trump on talks between North Korea and South Korea: "If I weren't involved, they wouldn't be talking about Olympics right now. They'd be doing no talking." pic.twitter.com/kXkfx91hph — NBC News (@NBCNews) 6 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.