МИД России приветствует «первые контакты» между КНДР и Южной Кореей
Россия считает, что прямой диалог между КНДР и Южной Кореей поможет снижению напряжённости на Корейском полуострове. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее стало известно, что северокорейские власти согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.
3 января КНДР возобновила линию связи с Южной Кореей.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.
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