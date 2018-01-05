МИД России приветствует «первые контакты» между КНДР и Южной Кореей

Россия считает, что прямой диалог между КНДР и Южной Кореей поможет снижению напряжённости на Корейском полуострове. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее стало известно, что северокорейские власти согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.

3 января КНДР возобновила линию связи с Южной Кореей.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.