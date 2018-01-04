В Южной Корее не видят признаков новых ракетных испытаний в КНДР

Оборонные ведомства Южной Кореи заявили, что не фиксируют какой-либо активности, указывающей на подготовку к новым ракетным испытаниям в КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Нет никакой активности, которая бы демонстрировала бы готовящуюся северокорейскую ракетную провокацию», — заявил представитель Объединённого комитета начальников штабов Рох Чэ Хон.

Таким образом в Южной Корее прокомментировали сообщения, появившиеся в американских СМИ, в которых говорится, что КНДР может в ближайшее время провести очередной ракетный запуск.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился провести переговоры на высоком уровне с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.