КНДР передала Южной Корее список членов делегации для переговоров

Пхеньян передал Сеулу список членов делегации, которая примет участие в переговорах по вопросу выступления представителей Северной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает «Рёнхап».

Как отмечается, делегацию КНДР из пяти человек возглавит председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван. Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Также стало известно, что власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.