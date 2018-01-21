На волне успеха: мужской масс-старт проходит в рамках этапа КМ по биатлону в Антхольце
- globallookpress.com
- © Rolf Kosecki/imago sportfotodienst
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21 января 2018
На этом мы завершаем онлайн-трансляцию мужской гонки с общего старта. В следующий раз биатлон мы увидим уже на XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Будем надеяться, что там наши спортсмены выступят удачнее. До скорых встреч!
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Йоханнес Бё прервал свою серию из 11 попаданий на пьедестал подряд. Он финишировал лишь шестым, неудачно отработав на стрельбище. Пять промахов у норвежца.
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Завершил гонку и Бабиков. Четыре промаха и более 2 минут 10 секунд отставания.
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Логинов завершил гонку на 18-м месте с отставанием в 1 минуту 16 секунд от Фуркада. Три промаха у россиянина.
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Шипулину сил на последние километры не хватило. Пропустил он вперёд Свендсена и Виндиша. Россиянин лишь девятый.
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Серебро завоевал Тарьей Бё, третьим стал Бьонтегорд.
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Побеждает Фуркад!!! Прерывает он свою серию без побед и завоёвывает золото в гонке с общего старта в Антхольце!!!
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Фуркад готовится финишировать.
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Ещё три секунды Тарьей Бё и Бьонтегорд отыграли у Фуркада, но этого недостаточно, чтобы навязать ему борьбу.
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Логинов идёт на 17-й строчке, а Бабиков — 24-й. Не удалось россиянам удачно выступить в заключительной гонке перед Олимпиадой.