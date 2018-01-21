На волне успеха: мужской масс-старт проходит в рамках этапа КМ по биатлону в Антхольце

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Сергей Стариков
В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка с общего старта. Россию в этой дисциплине представят трое спортсменов. Среди них под четвёртым номером на дистанцию выйдет Антон Шипулин, накануне завоевавший бронзу в пасьюте. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.
На волне успеха: мужской масс-старт проходит в рамках этапа КМ по биатлону в Антхольце
  • globallookpress.com
  • © Rolf Kosecki/imago sportfotodienst
Автообновление

  • 21 января 2018

    На этом мы завершаем онлайн-трансляцию мужской гонки с общего старта. В следующий раз биатлон мы увидим уже на XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Будем надеяться, что там наши спортсмены выступят удачнее. До скорых встреч!

  • Йоханнес Бё прервал свою серию из 11 попаданий на пьедестал подряд. Он финишировал лишь шестым, неудачно отработав на стрельбище. Пять промахов у норвежца.

  • Завершил гонку и Бабиков. Четыре промаха и более 2 минут 10 секунд отставания. 

  • Логинов завершил гонку на 18-м месте с отставанием в 1 минуту 16 секунд от Фуркада. Три промаха у россиянина.

  • Шипулину сил на последние километры не хватило. Пропустил он вперёд Свендсена и Виндиша. Россиянин лишь девятый. 

  • Серебро завоевал Тарьей Бё, третьим стал Бьонтегорд. 

  • Побеждает Фуркад!!! Прерывает он свою серию без побед и завоёвывает золото в гонке с общего старта в Антхольце!!!

  • Фуркад готовится финишировать. 

  • Ещё три секунды Тарьей Бё и Бьонтегорд отыграли у Фуркада, но этого недостаточно, чтобы навязать ему борьбу.

  • Логинов идёт на 17-й строчке, а Бабиков — 24-й. Не удалось россиянам удачно выступить в заключительной гонке перед Олимпиадой.

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