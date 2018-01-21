На волне успеха: мужской масс-старт проходит в рамках этапа КМ по биатлону в Антхольце

В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка с общего старта. Россию в этой дисциплине представят трое спортсменов. Среди них под четвёртым номером на дистанцию выйдет Антон Шипулин, накануне завоевавший бронзу в пасьюте. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.