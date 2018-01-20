Игры с Пхеньяном: МОК допустил северокорейских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018

Спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщили в субботу в Международном олимпийском комитете. Северная Корея будет представлена в пяти видах спорта. При этом делегацию из Пхеньяна объединят с южнокорейской — атлеты двух стран выступят под единым флагом Корейского полуострова на Параде наций во время церемонии открытия Игр. МОК также пошёл на беспрецедентный шаг и разрешил сформировать двум странам единую женскую сборную по хоккею.

В Лозанне в субботу состоялась четырёхсторонняя встреча между представителями Международного олимпийского комитета, Южной Кореи, КНДР и организаторов зимней Олимпиады в Пхёнчхане. По её итогам была достигнута окончательная договорённость о том, что северокорейские спортсмены выступят на стартующих 9 февраля Играх.

Стороны подписали «Олимпийскую декларацию Корейского полуострова». Её первый пункт гласит, что в Пхёнчхан от КНДР поедут 22 спортсмена, 24 официальных лица и 21 журналист. Ранее сообщалось, что формально северокорейские атлеты не выполнили ни одного условия для квалификации на соревнования, однако МОК в порядке исключения выделил стране новые квоты.

For the first time in @Olympics history the two Korean teams will unite to compete as one team in a sport. The unified women's ice hockey team will be represented by the Korean unification flag and will compete as Korea. @PyeongChang2018pic.twitter.com/EjoeCcbihL — IOC MEDIA (@iocmedia) 20 января 2018 г.

В итоге представители КНДР выступят в пяти видах спорта. Так, фигуристы Рем Тхэ Ок и Ким Чу Сик смогут участвовать в соревнованиях спортивных пар. Два спортсмена отобрались в состязания по шорт-треку. В команду войдут три лыжника и три горнолыжника.

В едином порыве

МОК также пошёл на беспрецедентный шаг и разрешил сформировать единую женскую сборную по хоккею из представительниц двух стран. К 23 спортсменкам из Южной Кореи присоединятся 12 девушек и один тренер из КНДР. В заявки на матчи смогут попасть всего 22 хоккеистки, и как минимум три из них должны будут представлять Северную Корею.

Официально сборная будет представлять единую Корею, выступать под объединённым флагом с изображением Корейского полуострова, а в качестве гимна будет использоваться народная песня «Ариран», которую любят корейцы по обе стороны от демилитаризованной зоны.

Также обе делегации совместно примут участие в Параде наций на церемонии открытия Игр. Это случится впервые с 2006 года. Флаг объединённой команды понесут один спортсмен из Южной Кореи и один из КНДР. Гости из Северной Кореи должны будут заселиться в Олимпийскую деревню не позже 1 февраля. Все спортсмены в обязательном порядке будут проходить допинг-контроль.

«Дверь в светлое будущее»

Президент МОК Томас Бах считает достигнутые договорённости прорывом в отношениях между двумя странами.

«Олимпийский дух — это уважение, диалог и понимание. Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане откроют дверь в светлое будущее Корейского полуострова. Мы приглашаем весь мир отпраздновать это! Олимпийские игры демонстрируют, каким мог быть мир, если бы нас всех направлял олимпийский дух уважения и понимания. Это послание распространится из Пхёнчхана по всему миру», — заявил Бах.

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Он также поблагодарил правительства двух стран, содействовавшие переговорам, и принял приглашение от северокорейской стороны посетить в будущем КНДР.

Сразу после публикации бывший глава маркетингового отдела МОК Майкл Пэйн в своём Twitter предложил наградить Международный олимпийский комитет Нобелевской премией мира. По его словам, ни одной спортивной организации ещё не удавалось так наладить отношения между двумя враждующими странами.

Расставляя приоритеты

Проявляя благосклонность к КНДР, МОК не оставляет попыток ограничить участие российских спортсменов в главных зимних стартах четырёхлетия. Так, поздним вечером накануне подписания декларации комитет выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что была значительно сокращена заявка, присланная российской стороной. Вместо возможных 500 человек в Пхёнчхан поедут не более 389, и это число может ещё уменьшиться в ходе дальнейших проверок комиссии по допуску.

Пока спортсмены из КНДР — страны с одним из самых жестоких тоталитарных режимов — будут выступать статистами в олимпийских соревнованиях, многим российским атлетам, претендующим на медали, придётся наблюдать за Играми со стороны.