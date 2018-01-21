Последний экзамен: женщины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антхольце

В итальянском Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыграют медали в гонке с общего старта, которая станет последней в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Россию в данной дисциплине представят Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.