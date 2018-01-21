Последний экзамен: женщины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антхольце
- globallookpress.com
- © Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst
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21 января 2018
Тем временем в Антхольце прошёл обильный снегопад. Посмотрим, каким образом эти погодные условия скажутся на гонке.
Complete change of conditions today in #ANT18 - after lots of sunshine the Südtirol-Arena is getting snowed under this morning.— IBU World Cup (@IBU_WC) 21 января 2018 г.
Follow the women's mass start on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/FUKtx0BHXA
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Россию в данном забеге представят две спортсменки — Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова.
В воскресенье в Антхольце состоятся масс-старты, женская гонка начнется в 14:30🎿— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 21 января 2018 г.
Онлайн-трансляции женского масс-старта на каналах «Матч ТВ»: https://t.co/TRL62HH7xR и Eurovision TV: https://t.co/Pao1gSZ4RNpic.twitter.com/SHd2uDTVEO
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В жёлтой майке лидера общего зачёта Кубка мира в гонку отправится финка Кайса Мякяряйнен. Под вторым стартовым номером в гонку уйдёт словачка Анастасия Кузьмина, под третьим — итальянка Доротея Вирер.
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Эта гонка станет последней для биатлонисток в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с общего старта, которая проходит в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.
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