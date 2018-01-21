Последний экзамен: женщины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антхольце

Короткая ссылка
Сергей Стариков
В итальянском Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыграют медали в гонке с общего старта, которая станет последней в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Россию в данной дисциплине представят Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.
Последний экзамен: женщины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антхольце
  • globallookpress.com
  • © Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst
Автообновление

  • 21 января 2018

    Тем временем в Антхольце прошёл обильный снегопад. Посмотрим, каким образом эти погодные условия скажутся на гонке.

  • Россию в данном забеге представят две спортсменки — Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова.

  • В жёлтой майке лидера общего зачёта Кубка мира в гонку отправится финка Кайса Мякяряйнен. Под вторым стартовым номером в гонку уйдёт словачка Анастасия Кузьмина, под третьим — итальянка Доротея Вирер.

  • Эта гонка станет последней для биатлонисток в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с общего старта, которая проходит в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Биатлон
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru