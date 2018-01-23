«Надежда только на Шипулина»: Драчёв о выступлении российских биатлонистов на Олимпиаде

В личных гонках на Олимпийских играх в Южной Корее бороться за медали способны только Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт — при благоприятном раскладе. Основные надежды россиян будут связаны с эстафетами. Об этом в интервью RT заявил четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв. По итогам этапа Кубка мира в Антхольце специалист раскритиковал тренеров российской сборной и призвал их сделать выводы в конце сезона.

«Бронза Шипулина — слабое утешение для болельщиков»

— Уже опубликован предварительный состав женской сборной России на Олимпийских играх. Вы удивлены, что в него вошла Ульяна Кайшева? Она хорошо пробежала свой этап эстафеты в Рупольдинге, но личные гонки провалила.

— А кому тогда бежать? Только Кайшева и Юрлова-Перхт способны демонстрировать хорошие скорости. У Дарьи Виролайнен, к сожалению, серьёзные проблемы со стрельбой. К тому же тренерам нужно собирать эстафетную четвёрку. Ульяна попала в команду с прицелом именно на командную гонку. У нас просто нет других девушек, которые могли бы достойно отработать в качестве забойщиц. К тому же Кайшева — девушка молодая, способная, для неё важно получить олимпийский опыт.

— Антон Шипулин завоевал бронзу в преследовании и чуть не взял медаль в спринте. Можно ли говорить о том, что он постепенно выходит на пик формы перед Олимпиадой?

— Я бы вообще не стал брать Антхольц в расчёт. Во время мужского спринта дул сильный ветер, и многие биатлонисты зашли на штрафные круги. В результате в пасьюте между спортсменами образовались серьёзные разрывы. Так что эти две гонки — не показатель. Бронза Шипулина — слабое утешение для болельщиков. Мы, специалисты, видим, что форма Антона далека от идеальной. Он не готов по-настоящему бороться с лидерами.

Единственное, на что способен Шипулин, — борьба за медаль, и то при условии точной стрельбы и ошибок конкурентов. Но меня больше волнует даже не его состояние. Антон по крайней мере понимает, что делает. А вот с остальной мужской командой происходит что-то непонятное. В эстафете ведь придётся бежать не только Шипулину.

— Есть какие-то надежды, что россияне ещё улучшат своё состояние в преддверии Игр в Пхёнчхане?

— Маловероятно. Чудес на свете не бывает. Всё это отговорки. На данный момент команда совершенно не готова к Олимпиаде. Кроме Шипулина выступать, по сути, некому.

Антон Шипулин на награждении🥉

Поздравляем с бронзовой медалью, спасибо за гонку!🇷🇺 pic.twitter.com/VxQfSoPrPO — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 20 января 2018 г.

— Не кажется ли вам, что часть проблем Антона в нынешнем сезоне из области психологии? От него ждут борьбы с Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом, но он к этому не готов.

— Конечно, не готов. Конкурировать с лидерами он неспособен однозначно. Но есть так называемая группа преследования из пяти-шести биатлонистов, в которую входит и Шипулин. Если Бё и Фуркад будут ошибаться на стрельбище, преследователи могут этим воспользоваться.

— Кому, по-вашему, достанется «Большой хрустальный глобус» у мужчин, Бё или Фуркаду?

— Всё будет зависеть от последних этапов Кубка мира, в рамках которых состоится много личных гонок. Разрыв между ними минимальный. Всё может решить буквально один пропуск гонки. Борьба между французом и норвежцем будет держать нас в напряжении до конца. У женщин плотность в общем зачёте куда выше, и за главный трофей способны побороться сразу несколько человек. Та же Лаура Дальмайер сейчас идёт на четвёртом месте, но может прибавить и отыграть 102 очка отставания у лидирующей Кайсы Мякяряйнен, ведь это, по сути, две гонки с финишем на подиуме.

It's victory for @martinfkde in the men's mass start in #ANT18 who continues his phenomenal run of Podiums - @tarjei_boe and Erlend Bjoentegaard complete the podium and a strong team effort for @NSSF_Biathlon



Join us for the flower ceremony on: https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/girVfOJonh — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 января 2018 г.

«Исправлять что-то поздно. Время давно ушло»

— Татьяна Акимова в прошлом сезоне брала медали в гонках Кубка мира, а в нынешнем выглядит совсем слабо. С чем связан такой спад? И возможно ли исправить ситуацию за оставшееся до Игр время?

— Повторюсь, исправлять что-то поздно. Время давно ушло. До Олимпиады осталось две недели, поэтому не нужно строить иллюзий. Можно только успокоить биатлонисток и немного подкорректировать их стрельбу. А функционально на другой уровень они уже не выйдут. Что натренировали, то и получили. Женщинам остаётся только работать на эстафету: дистанции там небольшие, есть возможность ошибиться, взять дополнительный патрон.

— Может быть, Екатерина Юрлова-Перхт способна побороться за олимпийскую медаль в личной гонке?

— Она при условии идеальной стрельбы может рассчитывать на подиум в индивидуальной гонке. Мы ведь помним, как она завоевала золото в этой дисциплине на чемпионате мира — 2015 в Контиолахти. Тогда Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен и Доротея Вирер допустили промахи, а Катя этим воспользовалась. Но если они справятся со стрельбой, шансов не будет, ведь та же финка на круге выигрывает у россиянки по 20 секунд.

Больше улыбок вам в ленту😃❤



Екатериина Юрлова-Перхт на цветочной церемонии после спринта в Антерсельве🌷 pic.twitter.com/3wl1v0guV1 — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 18 января 2018 г.

— Cкорость российских биатлонистов остаётся посредственной. У женщин приемлемые результаты показывает лишь Юрлова-Перхт, у мужчин — Шипулин. Тренерский штаб сборной ошибся с подготовкой к сезону?

— Однозначно. Специалисты понимают, что были допущены очень серьёзные ошибки. Не могу сказать, какие именно, так как не нахожусь в команде, но по ребятам видно, что они не готовы. Так плохо российские биатлонисты не бегали никогда. В таком случае можно было вообще не готовиться, а ввести в состав любых спортсменов, и они точно так же занимали бы 60—70-е места. Зачем тогда было переживать и тратить финансирование на такую безобразную подготовку?

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— В российском биатлоне любят оправдывать неудачи на этапах Кубка мира подготовкой к главным соревнованиям сезона. Почему спортсмены из других стран хорошо выглядят на протяжении всего сезона?

— Разумеется, это полная ерунда и отговорки. Вы сами ответили на свой вопрос.

— По-вашему, сохранит ли свой пост председатель тренерского совета сборной России Владимир Барнашов по окончании пока неудачного для команды сезона?

— Давайте дождёмся его завершения, а потом будем смотреть. В середине делать выводов нельзя. Итоги будут подведены, хотя мы уже можем догадываться, какими они будут.

— Что дал мужской сборной Рико Гросс? Не является ли его приглашение ошибкой?

— Вопросов к системе подготовки российских биатлонистов очень много, давайте не будем вдаваться в нюансы. Повторюсь, призываю дождаться окончания сезона, а потом уже делать выводы. Думаю, Гросс сам всё понимает. Не знаю, какой он тренер, не работал с ним, только выступал. Почему у европейских тренеров не получается работать с российскими биатлонистами? У них совершенно другой менталитет. К ним нужно по-другому относиться и работать иначе. Российская система сильно отличается от европейской, и иностранцам прижиться в отечественном спорте очень сложно.