Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце
Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Победу праздновал норвежец Йоханнес Бё. Его время — 31 минута 14,4 секунды.
Вторым финишировал француз Мартен Фуркад (отставание 1 минута 0,5 секунды), третьим стал Шипулин (+1:18,4).
Россиянин Антон Бабиков занял 14-е место (+2:46,7). Максим Цветков — 20-й, Александр Логинов — 32-й, Матвей Елисеев — 33-й, Евгений Гараничев — 39-й.
Ранее немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце.
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