Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце

Короткая ссылка
Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Победу праздновал норвежец Йоханнес Бё. Его время — 31 минута 14,4 секунды.

Вторым финишировал француз Мартен Фуркад (отставание 1 минута 0,5 секунды), третьим стал Шипулин (+1:18,4).

Россиянин Антон Бабиков занял 14-е место (+2:46,7). Максим Цветков — 20-й, Александр Логинов — 32-й, Матвей Елисеев — 33-й, Евгений Гараничев — 39-й.

Ранее немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru