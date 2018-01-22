Бронза Шипулина, благородство Домрачевой и триумф Бё: итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону

В итальянском Антхольце завершился шестой и последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по биатлону. Антон Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования, а Екатерина Юрлова-Перхт стала шестой в спринте и впервые в сезоне приняла участие в цветочной церемонии. Йоханнес Бё одержал две победы, Мартен Фуркад попал на подиум в 18-й раз подряд, а Дарья Домрачева сломала сопернице палку и добровольно уступила ей серебряную награду. О главных событиях этапа — в материале RT.

Герой

Если в Рупольдинге казалось, что Мартен Фуркад в скорости начинает превосходить Йоханнеса Бё, то в горах Антхольца норвежец продемонстрировал, что по-прежнему способен бежать быстрее шестикратного обладателя Кубка мира. В спринте Бё опередил лидера общего зачёта КМ на 13 секунд, притом что совершил один промах, а Фуркад на рубежах отработал точно. В преследовании же Йоханнес неожиданно для себя не допустил ни одного промаха и опередил не закрывшего одну мишень француза более чем на минуту. Так много Мартен давно не проигрывал.



Но в масс-старте Мартен взял у Йоханесса реванш. Бё в очередной раз продемонстрировал, что ему предстоит поработать над стрельбой в преддверии Олимпийских игр. Он допустил пять промахов и остался лишь шестым. Фуркад же одержал уверенную победу, которая стала для него шестой в текущем сезоне КМ, если брать в расчёт только личные гонки. Попутно француз обновил собственный рекорд по количеству подиумов подряд в рамках турнира. Медальная серия Мартена составляет уже 18 гонок.

It's utter domination from @7ohannesbo and he's celebrating. A perfect 20/20, a fantastic performance on the tracks and the @NSSF_Biathlon star will fly to yet another win this season. #ANT18



Follow the entire men's pursuit on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/dOZwEatNxB — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2018 г.

Героиня

Действующая обладательница КМ Лаура Дальмайер из-за болезни пропустила старт сезона и поначалу показывала далеко не чемпионские результаты. Однако в последних гонках немка постепенно начала выходить на пик формы. В Антхольце она была близка к тому, чтобы, как и Бё-младший, взять золото в спринте и пасьюте. Но в спринте ей помешала сделать это Тириль Экхофф, чья победа стала большой неожиданностью. До этого в личных гонках текущего сезона КМ норвежка не поднималась выше 22-го места.

Зато в преследовании золото от Дальмайер никуда не делось. Она допустила промах на первом огневом рубеже, но в дальнейшем стреляла чисто и не позволила соперницам приблизиться к себе. А вот в масс-старте подняться на подиум Дальмайер помешал неточный выстрел на последнем рубеже. Тем не менее Лауре после этапа в Италии удалось серьёзно сократить отставание от конкуренток в общем зачёте КМ. В биатлонной табели о рангах немка располагается на четвёртом месте с отставанием в 102 очка от лидирующей Кайсы Мякяряйнен.

Поступок

Удался этап в Антхольце и Дарье Домрачевой. Белоруска, как и Дальмайер, завоевала в Италии две медали: золото масс-старта и бронзу преследования. В пасьюте супруга Уле-Эйнара Бьорндалена вполне могла взять и серебро, но добровольно уступила его Доротее Вирер. Дело в том, что на последнем повороте в борьбе за медаль Дарья случайно сломала палку итальянке, фактически обеспечив себе преимущество в скорости на последних метрах дистанции. Дарья решила, что правильнее будет пропустить Вирер вперёд.

«На финише я наступила на палку Доротее и посчитала неправильным бороться со спортсменкой, у которой есть проблемы с экипировкой, тем более по моей вине», — приводит слова белоруски «Чемпионат».

Благородный поступок Домрачевой оценили все, в том числе и сама Вирер.

«Благодарна Дарье за то, что пропустила меня на финише и дала возможность завоевать серебро», — отметила итальянка.

"It would be absolutely unfair from me if I fought against an athlete with one pole - because I was the reason she lost it"



All class from @DaryaDomracheva.



Check out the full #ANT18 women's pursuit press conference on: https://t.co/v2bWUxpXt0pic.twitter.com/PQb7Pu9zhT — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2018 г.

Событие

Дела сборной России по биатлону начинают налаживаться: мужчины завоевали медаль на втором этапе подряд. Антон Шипулин отметился бронзой в гонке преследования, которая стала для него второй (и третьей с учётом эстафеты. — RT) в текущем сезоне. Россиянин не тушевался в борьбе с Фуркадом и допустил лишь один промах на дистанции. Это позволило Антону вновь оказаться на пьедестале почёта, а главное — подняться на четвёртое место в общем зачёте и до четырёх очков сократить отставание от идущего третьим Якова Фака.

«Рад, что сегодня занял призовое место. Чувствовал себя намного лучше, чем раньше. Скоро главный старт сезона, и, надеюсь, я достойно там выступлю и буду в хорошей форме. Могу сказать, что соперники в этом году очень сильны, тяжело бороться с Йоханнесом и Мартеном. Но надеюсь, что они дадут нам шанс», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

Антон Шипулин на награждении🥉

Поздравляем с бронзовой медалью, спасибо за гонку!🇷🇺 pic.twitter.com/VxQfSoPrPO — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 20 января 2018 г.

Промах

Шипулин должен был брать медаль и днём ранее в спринте, но его подвёл «фирменный» промах на последнем огневом рубеже. Фуркад и Арнд Пайффер отработали точно и убежали к пьедесталу почёта. При этом на последнем круге россиянин практически отыграл отставание от немца, но тому остаться третьим невольно помог Фуркад. Пайффер догнал француза на дистанции и финишировал с ним в одни ноги. У Шипулина же такого спарринг-партнёра не оказалось, и он уступил Арнду четыре секунды.

Провал

Если в мужской команде основные надежды болельщиков связаны с именем Шипулина, то в женской рассчитывали на Татьяну Акимову. Она буквально ворвалась в мировую элиту и в декабре 2016-го выстрелила на этапе в Нове-Место, взяв золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

К сожалению, нынешний сезон для Акимовой, как и для большинства её подруг по команде, получается провальным. Выше седьмого места в личных гонках она не поднималась, а в Антхольце не удалось приблизиться даже к такому результату. В спринте она показала 31-е время с одним промахом, а в преследовании — 46-е с пятью.

Масс-старт Акимова и вовсе провалила. С пятью промахами она финишировала последней, уступив Домрачевой шесть с половиной минут. Отставание россиянки было столь велико, что когда Татьяна стреляла на третьем огневом рубеже, лидеры уже приближались к заключительному. Возможно, на выступлении 27-летней биатлонистки сказалась небольшая травма, которую она получила в Рупольдинге.

Впрочем, поводы для оптимизма имелись и после выступлений российских девушек. Так, Екатерина Юрлова-Перхт впервые в сезоне попала в цветы, став шестой в спринте. Пока это лучший результат для отечественных биатлонисток.

Больше улыбок вам в ленту😃❤



Екатериина Юрлова-Перхт на цветочной церемонии после спринта в Антерсельве🌷 pic.twitter.com/3wl1v0guV1 — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 18 января 2018 г.

Прорыв

Для олимпийской чемпионки Сочи Тириль Экхофф нынешний сезон начался крайне неудачно. Она испытывала проблемы со зрением и демонстрировала неважные результаты. Достаточно сказать, что выше 22-го места до спринта в Антхольце норвежка в нынешнем сезоне не поднималась. Вот и в Рупольдинге в индивидуальной гонке она финишировала лишь 59-й с пятью промахами. Ничто не предвещало прорыва. Над Экхофф повисла вполне реальная и осязаемая угроза пропуска Олимпиады в Пхёнчхане.

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Однако в спринте Экхофф фактически удалось совершить чудо. Она не только точно отстрелялась впервые в сезоне, но и опередила невероятно быструю Дальмайер, которая тоже отработала без промахов, сразу на 12 секунд. После первого в сезоне подиума норвежка не пыталась скрыть своего счастья.

«Ночью перед гонкой я спала спокойно и не чувствовала, что может что-то произойти», — признавалась биатлонистка.

Правда, в оставшихся гонках проблемы Экхофф со стрельбой вновь дали о себе знать. В преследовании и масс-старте Тириль допустила по четыре промаха и финишировала, соответственно, четвёртой и 19-й. Тем не менее на Олимпийские игры, согласно национальным критериям отбора, норвежка точно поедет.

Блеснул в Антхольце и Эрленд Бьонтегорд, который фактически вытеснил великого соотечественника из олимпийской команды. Многие болельщики недоумевали по поводу такого решения, ведь Бьонтегорд и сам не показывал выдающихся результатов. Однако в Италии Эрленду удалось доказать, что он способен бороться за медали. В масс-старте 27-летний биатлонист стал третьим, уступив только Фуркаду и Тарьею Бё.

Неприятность

В феврале прошлого года накануне старта чемпионата мира в Хохфильцене в отель, где проживала сборная Казахстана, неожиданно ворвались полицейские с обыском. Биатлонистов из этой страны подозревали в употреблении допинга, но в итоге ничего запрещённого обнаружено не было. Однако ситуация неожиданно повторилась в Антхольце.

«Приехали утром полицейские, предъявили документы на обыск. Они действовали корректно, искали запрещённые препараты, похоже, по какой-то наводке. Но через некоторое время дали документ, что ничего не нашли и никаких претензий у них к нам нет», — рассказал тренер сборной Казахстана Валерий Польховский.

Личному тренеру Галины Вишневской после обысков стало плохо.

«Мы уже проходили через это, поэтому не сильно испугались. Правда, моему личному тренеру стало плохо с сердцем. Полицейские хорошо отреагировали, сразу дали ему медикаменты», — рассказала спортсменка.

Цитата

Большую часть года биатлонистам приходится разъезжать по различным соревнованиям и находиться вдали от родственников, поэтому любое свидание с близкими для них сродни празднику. В Антхольце такой пришёл на улицу Йоханнеса Бё — к нему приехала девушка.

«Нам разрешили пригласить наших девушек в качестве моральной поддержки на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира. Во время сезона мы редко видимся. Мы уже три недели в разъездах», — цитирует Йоханнеса Бё VG.no.

Фуркад-младший не мог упустить возможность подшутить над главным соперником.

«Это хорошо. Мои шансы победить растут, потому что он будет уставшим», — ответил Мартен.

В итоге приезд второй половинки если и сказался на Бё, то только в позитивном плане, о чём свидетельствуют две победы норвежца.