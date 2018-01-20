Домрачева объяснила решение не бороться с оставшейся без палки Вирер на финише гонки преследования в Антхольце

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, показавшая третий результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, объяснила, почему она решила не обгонять хозяйку трассы Доротею Вирер, оставшуюся без одной палки на последних метрах дистанции.

«Я просто не представляла, что могу поступить иначе. Тем более Доротея выступает дома, в Италии. Думаю, этот поступок был правилен во всех отношениях», — цитирует биатлонистку «Р-Спорт».

Вместе с тем Домрачева не дала однозначного ответа на вопрос о том, как бы она поступила в аналогичной ситуации, если бы она произошла не на этапе КМ, а на Олимпийских играх.

«Давайте всё-таки исходить из того, что это случилось здесь и сейчас. В данный момент я посчитала, что решение пропустить Вирер вперёд было честным прежде всего по отношению к самой себе как к спортсменке. Как бы то ни было, Доротея оказалась в финишном створе без одной палки по моей вине. С моей стороны было бы абсолютно нечестно бороться с ней в полную силу, имея две палки. Некрасиво. Ну да, я могла бы опередить её. Но что бы в этом случае вы сейчас мне сказали?» — добавила она.

Ранее сообщалось, что немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.