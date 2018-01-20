Домрачева объяснила решение не бороться с оставшейся без палки Вирер на финише гонки преследования в Антхольце
«Я просто не представляла, что могу поступить иначе. Тем более Доротея выступает дома, в Италии. Думаю, этот поступок был правилен во всех отношениях», — цитирует биатлонистку «Р-Спорт».
Вместе с тем Домрачева не дала однозначного ответа на вопрос о том, как бы она поступила в аналогичной ситуации, если бы она произошла не на этапе КМ, а на Олимпийских играх.
«Давайте всё-таки исходить из того, что это случилось здесь и сейчас. В данный момент я посчитала, что решение пропустить Вирер вперёд было честным прежде всего по отношению к самой себе как к спортсменке. Как бы то ни было, Доротея оказалась в финишном створе без одной палки по моей вине. С моей стороны было бы абсолютно нечестно бороться с ней в полную силу, имея две палки. Некрасиво. Ну да, я могла бы опередить её. Но что бы в этом случае вы сейчас мне сказали?» — добавила она.
Ранее сообщалось, что немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.