Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Шипулин — девятый

Короткая ссылка
Француз Мартен Фуркад победил в масс-старте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Его итоговый результат — 40 минут 18,6 секунды.

Вторым финишировал представитель Норвегии Тарьей Бё (отставание 2,8 секунды), третье место у его соотечественника Эрленда Бьонтегорда (+5,1).

Россиянин Антон Шипулин стал девятым (+41,8), Александр Логинов — 18-й (+1:16,8), Антон Бабиков — 24-й (+2:14,6).

Ранее белоруска Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антхольце.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru