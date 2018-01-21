Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Шипулин — девятый

Француз Мартен Фуркад победил в масс-старте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Его итоговый результат — 40 минут 18,6 секунды. Вторым финишировал представитель Норвегии Тарьей Бё (отставание 2,8 секунды), третье место у его соотечественника Эрленда Бьонтегорда (+5,1). Россиянин Антон Шипулин стал девятым (+41,8), Александр Логинов — 18-й (+1:16,8), Антон Бабиков — 24-й (+2:14,6). Ранее белоруска Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антхольце.