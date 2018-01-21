Домарчева выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антхольце, Юрлова-Перхт — 10-я

Белоруска Дарья Домрачева стала первой в масс-старте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Её итоговый результат — 40 минут 23,9 секунды. Второй финишировала представительница Словакии Анастасия Кузьмина (отставание 11,9 секунды), третье место у финки Кайсы Мякяряйнен (+16,2). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала десятой (+55,6), Татьяна Акимова — 30-я. Ранее главный тренер сборной Казахстана по биатлону Валерий Польховский рассказал, что стало причиной обыска, проведённого итальянской полицией в номерах членов команды во время этапа Кубка мира в Антхольце.