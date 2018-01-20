Тренер сборной Казахстана по биатлону назвал причину обыска в номерах членов команды

Главный тренер сборной Казахстана по биатлону Валерий Польховский рассказал, что стало причиной обыска, проведенного итальянской полицией в номерах членов команды во время этапа Кубка мира в Антхольце.

«В субботу утром меня разбудили представители полиции, предъявили ордер на обыск комнат, где располагаются наши спортсмены и тренеры, и сообщили, что получили сигнал, что в нашей команде кто-то может заниматься хранением и распространением запрещённых фармакологических препаратов», — цитирует тренера «Р-Спорт».

По словам Польховского, во время обыска представители правоохранительных органов вели себя предельно корректно.

«Единственное, о чём я их попросил — чтобы они дали спортсменам возможность чуть подольше поспать. Обыскивать комнаты карабинеры начали в итоге в семь утра, после чего я попросил по возможности не держать спортсменов, дать им возможность подготовиться к гонке, а сам ждал, когда будут заполнены все бумаги», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) начал антидопинговое расследование по результатам обыска в номерах казахстанских биатлонистов.