IBU начал антидопинговое расследование по результатам обыска в номерах казахстанских биатлонистов

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Международный союз биатлонистов (IBU) начал антидопинговое расследование по результатам обыска, проведённого итальянской полицией в номерах спортсменов и представителей тренерского штаба сборной Казахстана во время этапа Кубка мира в Антхольце.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что результаты обыска в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция обыскала гостиничные номера представителей сборной Казахстана накануне гонок преследования на этапе КМ в Антхольце.

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