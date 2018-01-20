IBU начал антидопинговое расследование по результатам обыска в номерах казахстанских биатлонистов
Международный союз биатлонистов (IBU) начал антидопинговое расследование по результатам обыска, проведённого итальянской полицией в номерах спортсменов и представителей тренерского штаба сборной Казахстана во время этапа Кубка мира в Антхольце.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что результаты обыска в настоящее время неизвестны.
Ранее сообщалось, что итальянская полиция обыскала гостиничные номера представителей сборной Казахстана накануне гонок преследования на этапе КМ в Антхольце.
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