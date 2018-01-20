Полиция провела обыск в номерах биатлонистов сборной Казахстана во время этапа Кубка мира в Антхольце

Итальянская полиция провела обыск в номерах спортсменов и тренеров сборной Казахстана по биатлону накануне гонок преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам главного тренера казахстанской команды Валерия Польховского, представители правоохранительных органов искали запрещённые препараты.

«Но через некоторое время дали документ, что ничего не нашли и никаких претензий у них к нам нет», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что спортсменов из КНДР проверят на допинг накануне зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.