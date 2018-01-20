Спортсменов из КНДР проверят на допинг перед ОИ-2018 в Пхёнчхане

Спортсмены из КНДР пройдут допинг-тестирование перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Все атлеты станут участниками антидопинговой программы», — сообщается в декларации, опубликованной на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В декларации отмечается, что все спортсмены и члены делегации КНДР должны прибыть в Олимпийскую деревню не позднее 1 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду поедут 22 атлета из Северной Кореи.